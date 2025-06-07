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Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными
Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными
Россия 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными... РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T13:47
2025-06-07T14:02
владимир мединский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Россия 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский, отметив, что контактная группа МО России находится на границе с Украиной.Помощник президента Владимира Путина отметил, что российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.Также он отметил, что контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной."Группа их (украинских – ред.) переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену", – подчеркнул Мединский.Он призвал Киев в соответствии с достигнутой ранее договоренностью дать шанс 1200 солдатам и офицерам с каждой стороны вернуться домой.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир мединский
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Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными

Киев перенес на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными – Мединский

13:47 07.06.2025 (обновлено: 14:02 07.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Россия 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский, отметив, что контактная группа МО России находится на границе с Украиной.
Помощник президента Владимира Путина отметил, что российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.
"Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. Кроме того, Украине передан первый список из 640 военнопленных, категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными", – проинформировал Мединский.
Также он отметил, что контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной.
"Группа их (украинских – ред.) переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену", – подчеркнул Мединский.
Он призвал Киев в соответствии с достигнутой ранее договоренностью дать шанс 1200 солдатам и офицерам с каждой стороны вернуться домой.
"Призываем, наконец, забрать тела 6000 солдат и офицеров ВСУ, чтобы семьи могли их по-человечески предать земле. Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Россия всегда держит слово", – сказал Мединский, отметив, что сотрудники международных телевизионных каналов, информагентств могут убедиться в этом лично, приехав на место.
 
Владимир Мединский
 
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