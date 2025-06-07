https://crimea.ria.ru/20250607/rf-pristupila-k-peredache-ukraine-tel-pogibshikh-soldat-vsu--medinskiy-1147018769.html

Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными

Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Украина срывает гуманитарную акцию по обмену телами погибших и ранеными

Россия 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T13:47

2025-06-07T13:47

2025-06-07T14:02

владимир мединский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Россия 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский, отметив, что контактная группа МО России находится на границе с Украиной.Помощник президента Владимира Путина отметил, что российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.Также он отметил, что контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной."Группа их (украинских – ред.) переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену", – подчеркнул Мединский.Он призвал Киев в соответствии с достигнутой ранее договоренностью дать шанс 1200 солдатам и офицерам с каждой стороны вернуться домой.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский