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Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции
Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции
Следующему раунду переговоров России и Украины быть, стороны пришли к согласию в этом вопросе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отметив, что Турция... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T22:03
2025-06-03T22:07
новости
россия
переговоры
турция
хакан фидан
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Следующему раунду переговоров России и Украины быть, стороны пришли к согласию в этом вопросе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отметив, что Турция ожидает встречу.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текстЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
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РИА Новости Крым
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96
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новости, россия, переговоры, турция, хакан фидан, политика, украина
Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции

Россия и Украина достигли согласия по следующему раунду переговоров – МИД Турции

22:03 03.06.2025 (обновлено: 22:07 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Следующему раунду переговоров России и Украины быть, стороны пришли к согласию в этом вопросе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отметив, что Турция ожидает встречу.
"Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу", – заявил Фидан в интервью журналистам гостелеканала TRT Haber.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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НовостиРоссияПереговорыТурцияХакан ФиданПолитикаУкраина
 
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