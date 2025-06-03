https://crimea.ria.ru/20250603/moskva-i-kiev-soglasilis-na-novyy-raund-peregovorov--mid-turtsii-1146925110.html

Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции

Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции

Следующему раунду переговоров России и Украины быть, стороны пришли к согласию в этом вопросе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отметив, что Турция... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T22:03

2025-06-03T22:03

2025-06-03T22:07

новости

россия

переговоры

турция

хакан фидан

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Следующему раунду переговоров России и Украины быть, стороны пришли к согласию в этом вопросе, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отметив, что Турция ожидает встречу.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текстЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России

россия

турция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, переговоры, турция, хакан фидан, политика, украина