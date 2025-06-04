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Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной
Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной
Помощник президента РФ глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в рамках совещания с членами правительства в среду доложил главе государства... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T18:27
2025-06-04T18:54
владимир мединский
россия
владимир путин (политик)
переговоры
украина
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Помощник президента РФ глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в рамках совещания с членами правительства в среду доложил главе государства Владимиру Путину о ходе и результатах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Главное из его доклада – в подборке РИА Новости Крым.Позиции сторон"Стамбульские переговоры прошли в двухстороннем формате. Велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом с участием всех членов делегаций. Рабочим языком был русский. Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей", - проинформировал Мединский.По его словам, первая часть российского меморандума содержит условия заключения долгосрочного мира. Вторая – условия прекращения огня. Меморандум основан на базовых принципах, сформулированных ранее президентом РФ. Украинская сторона пообещала изучить его и дать свои комментарии позднее, добавил Мединский.Условия встречи на высшем уровне"Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия и передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна", - сказал Мединский.До украинской стороны доведено также, что такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам, указал он.Обмен военнопленнымиПо словам Мединского, Россия полностью готова к началу обмена военнопленными с Украиной, договоренность о котором была достигнута в ходе второго раунда переговоров. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету."Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал он.Также Мединский сообщил, что с украинской стороны достигнута договоренность создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче тяжело раненных военнопленных вне рамок общих обменов. Кроме того, в ближайшие дни, в соответствии с договоренностями, РФ передаст Киеву более 6 тысяч тел погибших боевиков ВСУ."Мы понимаем, что у них тоже могут находиться тела наших военных. Мы выразили готовность принять, если таковые будут", - добавил глава российской переговорной группы.Гуманитарные вопросы"Предложили проработать гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по 2-3 дня для сбора останков военнослужащих, поскольку, по соображениям безопасности, делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, но уже через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности", - продолжил Мединский.Он подчеркнул, что несмотря на отказ главы киевского режима от гуманитарных пауз, РФ готова вернуться к обсуждению этой темы.Также, по словам Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 якобы похищенных детей. При этом он подчеркнул, что несовершеннолетние, которые оказываются на территории РФ – это те, кто был спасен российскими солдатами. И добавил, что в вопросе необходимо разбираться, поскольку киевский режим использует эту тему в целях антироссийской пропаганды а, данные, которыми оперирует Киев, могут быть некорректными."У нас механизм уполномоченного по правам ребенка работает, будем разбираться. Но я отмечу, что в пропагандистских целях они ранее говорили о десятках и сотнях тысяч якобы похищенных и вывезенных детей. Теперь 339, и надо еще разбираться, где они находятся. Они были спасены нашими солдатами, вывезены из-под обстрелов. Надо разбираться, сколько находится у нас, а сколько, как показывает практика, потом обнаруживаются где-нибудь в Европе", - сказал Мединский.В целом во взаимодействии по гуманитарным вопросам Мединский отметил положительный сдвиг.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встречаМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
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владимир мединский, россия, владимир путин (политик), переговоры, украина, политика, внешняя политика, новости
Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной

Мединский доложил Путину о результатах переговоров с Украиной

18:27 04.06.2025 (обновлено: 18:54 04.06.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Помощник президента РФ глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в рамках совещания с членами правительства в среду доложил главе государства Владимиру Путину о ходе и результатах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.
Главное из его доклада – в подборке РИА Новости Крым.

Позиции сторон

"Стамбульские переговоры прошли в двухстороннем формате. Велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом с участием всех членов делегаций. Рабочим языком был русский. Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей", - проинформировал Мединский.
По его словам, первая часть российского меморандума содержит условия заключения долгосрочного мира. Вторая – условия прекращения огня. Меморандум основан на базовых принципах, сформулированных ранее президентом РФ. Украинская сторона пообещала изучить его и дать свои комментарии позднее, добавил Мединский.
"В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое: начать с 30 или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт: использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств", - сказал помощник президента.

Условия встречи на высшем уровне

"Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия и передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна", - сказал Мединский.
До украинской стороны доведено также, что такой встрече должна предшествовать ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренностей, а принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам, указал он.

Обмен военнопленными

По словам Мединского, Россия полностью готова к началу обмена военнопленными с Украиной, договоренность о котором была достигнута в ходе второго раунда переговоров. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету.
"Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал он.
Также Мединский сообщил, что с украинской стороны достигнута договоренность создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче тяжело раненных военнопленных вне рамок общих обменов. Кроме того, в ближайшие дни, в соответствии с договоренностями, РФ передаст Киеву более 6 тысяч тел погибших боевиков ВСУ.
"Мы понимаем, что у них тоже могут находиться тела наших военных. Мы выразили готовность принять, если таковые будут", - добавил глава российской переговорной группы.

Гуманитарные вопросы

"Предложили проработать гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по 2-3 дня для сбора останков военнослужащих, поскольку, по соображениям безопасности, делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, но уже через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности", - продолжил Мединский.
Он подчеркнул, что несмотря на отказ главы киевского режима от гуманитарных пауз, РФ готова вернуться к обсуждению этой темы.
Также, по словам Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 якобы похищенных детей. При этом он подчеркнул, что несовершеннолетние, которые оказываются на территории РФ – это те, кто был спасен российскими солдатами. И добавил, что в вопросе необходимо разбираться, поскольку киевский режим использует эту тему в целях антироссийской пропаганды а, данные, которыми оперирует Киев, могут быть некорректными.
"У нас механизм уполномоченного по правам ребенка работает, будем разбираться. Но я отмечу, что в пропагандистских целях они ранее говорили о десятках и сотнях тысяч якобы похищенных и вывезенных детей. Теперь 339, и надо еще разбираться, где они находятся. Они были спасены нашими солдатами, вывезены из-под обстрелов. Надо разбираться, сколько находится у нас, а сколько, как показывает практика, потом обнаруживаются где-нибудь в Европе", - сказал Мединский.
В целом во взаимодействии по гуманитарным вопросам Мединский отметил положительный сдвиг.
"Вот так по всем гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия. По остальным вопросам мяч на их стороне", - констатировал он.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
3 июня сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
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