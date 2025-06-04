Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"
Зеленский: продолжение встреч с Россией в Стамбуле будет бессодержательным
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что считает последующие дипломатические встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными и ничего не решающими. Об этом со ссылкой на главу киевского режима сообщает РИА Новости.
"Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю бессодержательно", – цитирует агентство главу киевского режима.
Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: