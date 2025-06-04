https://crimea.ria.ru/20250604/zelenskiy-nazval-peregovory-v-stambule-bessoderzhatelnymi-1146944067.html

Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"

Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными" - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"

Владимир Зеленский заявил, что считает последующие дипломатические встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными и ничего не решающими. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T16:42

2025-06-04T16:42

2025-06-04T16:42

россия

украина

переговоры

стамбул

владимир зеленский

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что считает последующие дипломатические встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными и ничего не решающими. Об этом со ссылкой на главу киевского режима сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее времяПутин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встречаМосква и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции

россия

украина

стамбул

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, переговоры, стамбул, владимир зеленский, новости сво