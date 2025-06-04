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Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными" - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"
Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными" - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"
Владимир Зеленский заявил, что считает последующие дипломатические встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными и ничего не решающими. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T16:42
2025-06-04T16:42
россия
украина
переговоры
стамбул
владимир зеленский
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что считает последующие дипломатические встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными и ничего не решающими. Об этом со ссылкой на главу киевского режима сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее времяПутин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встречаМосква и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции
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россия, украина, переговоры, стамбул, владимир зеленский, новости сво
Зеленский назвал переговоры в Стамбуле "бессодержательными"

Зеленский: продолжение встреч с Россией в Стамбуле будет бессодержательным

16:42 04.06.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что считает последующие дипломатические встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными и ничего не решающими. Об этом со ссылкой на главу киевского режима сообщает РИА Новости.
"Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю бессодержательно", – цитирует агентство главу киевского режима.
Ранее сообщалось, что Москва и Киев пришли к согласию о проведении следующего раунда переговоров в Стамбуле.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По итогам встречи глава российской делегации сообщил, что РФ в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.
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РоссияУкраинаПереговорыСтамбулВладимир ЗеленскийНовости СВО
 
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