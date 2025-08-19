Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-pogibshikh-voennosluzhaschikh-1148839613.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T15:18
2025-08-19T15:40
новости
новости сво
украина
владимир мединский
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148839671_0:29:995:588_1920x0_80_0_0_219c0c6f0e2877f58379258db6786de7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250806/medinskiy-ofitsialno-podtverdil-otkaz-kieva-ot-1000-voennoplennykh-vsu-1148542487.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148839671_85:0:908:617_1920x0_80_0_0_9484b1ba339c9d9f98c8cf91b9652f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости сво, украина, владимир мединский, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ

15:18 19.08.2025 (обновлено: 15:40 19.08.2025)
 
© Владимир МединскийРоссия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
© Владимир Мединский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад", - написал он в Telegram-канале.
7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские власти исключили из списка на обмен тысячу своих военнопленных солдат
6 августа, 20:30
Мединский официально подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных ВСУ
 
НовостиНовости СВОУкраинаВладимир МединскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48В Симферополе два десятка улиц и переулков остались без света
16:44Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зерна
16:23Ситуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала года
16:09В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов
15:39Что происходит в Крыму с бензином и интернетом – ответ Аксенова
15:18Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
15:17Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
15:09Более миллиона человек участвуют в программе долгосрочных сбережений ВТБ
14:55Село Трехпрудное под Симферополем спасли от огня - ВИДЕО
14:11Ветерана СВО назначили и.о. замгубернатора Севастополя
14:04Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
13:50Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяца
13:45Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят
13:42Ландшафтный пожар под Симферополем тушат с земли и с воздуха
13:31Крым будет признан международным сообществом – Аксенов
13:28Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
13:17Скачки цен на топливо в новых регионах России проверят ФАС и Минэнерго
13:11Все находящиеся в украинском плену крымчане будут освобождены – Аксенов
12:56Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине
12:48Новости СВО: российские военные уничтожают живую силу и танки врага
Лента новостейМолния