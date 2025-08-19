https://crimea.ria.ru/20250819/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-telami-pogibshikh-voennosluzhaschikh-1148839613.html

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах... РИА Новости Крым, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ и получила взамен 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.7 июня российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

