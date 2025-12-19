Рейтинг@Mail.ru
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/v-orle-zakryli-shkoly-i-detsady-posle-ataki-vsu-1151805224.html
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
Занятия в школах и детских садах, расположенных в Советском районе города Орла, приостановлены: после вражеской атаки нет тепла и горячей воды. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T09:13
2025-12-19T09:13
орел
атаки всу
происшествия
школа
новости
андрей клычков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc3cb75906356d9183bbea61ce72b5a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Занятия в школах и детских садах, расположенных в Советском районе города Орла, приостановлены: после вражеской атаки нет тепла и горячей воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.При этом от отметил, что если оставить ребенка дома нет возможности, то в детских садах будут работать дежурные группы с обеспечением автономных источников обогрева. Обучение в школах Советского района в пятницу пройдет в дистанционном формате.Губернатор заверил, что авариные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее.Ранее сообщалось, что Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников.Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.Как сообщили в Минобороны, 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
https://crimea.ria.ru/20251219/novyy-udar-vsu-po-rostovskoy-oblasti--povrezhdeny-lep-i-zhilye-doma-1151803903.html
орел
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_133c84f0bb56b705f89260b735fb912d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орел, атаки всу, происшествия, школа, новости, андрей клычков
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ

После атаки ВСУ в школах и детсадах в Советском районе Орла приостановлены занятия

09:13 19.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Занятия в школах и детских садах, расположенных в Советском районе города Орла, приостановлены: после вражеской атаки нет тепла и горячей воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды принято решение сегодня приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Советском районе города Орла", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом от отметил, что если оставить ребенка дома нет возможности, то в детских садах будут работать дежурные группы с обеспечением автономных источников обогрева. Обучение в школах Советского района в пятницу пройдет в дистанционном формате.
Губернатор заверил, что авариные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее.
Ранее сообщалось, что Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников.
Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.
Как сообщили в Минобороны, 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
Последствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
06:59
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома
 
ОрелАтаки ВСУПроисшествияШколаНовостиАндрей Клычков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25День святого Николая: о празднике и народных традициях – в инфографике
11:10В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
11:035 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
10:52Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ
10:45Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
10:40Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
10:34Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО
10:23С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
09:55Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
09:48В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
09:40В Севастополе открыли рейд
09:31Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
09:13В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
09:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
08:51Рейд в Севастополе закрыли
08:47Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье
08:42Ракетная опасность объявлена в Новороссийске
08:23Пять беспилотников сбили над Азовским морем
08:11Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
07:43Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро
Лента новостейМолния