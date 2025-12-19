https://crimea.ria.ru/20251219/v-orle-zakryli-shkoly-i-detsady-posle-ataki-vsu-1151805224.html
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
Занятия в школах и детских садах, расположенных в Советском районе города Орла, приостановлены: после вражеской атаки нет тепла и горячей воды. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T09:13
2025-12-19T09:13
2025-12-19T09:13
орел
атаки всу
происшествия
школа
новости
андрей клычков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc3cb75906356d9183bbea61ce72b5a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Занятия в школах и детских садах, расположенных в Советском районе города Орла, приостановлены: после вражеской атаки нет тепла и горячей воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.При этом от отметил, что если оставить ребенка дома нет возможности, то в детских садах будут работать дежурные группы с обеспечением автономных источников обогрева. Обучение в школах Советского района в пятницу пройдет в дистанционном формате.Губернатор заверил, что авариные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее.Ранее сообщалось, что Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников.Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.Как сообщили в Минобороны, 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
https://crimea.ria.ru/20251219/novyy-udar-vsu-po-rostovskoy-oblasti--povrezhdeny-lep-i-zhilye-doma-1151803903.html
орел
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_133c84f0bb56b705f89260b735fb912d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, атаки всу, происшествия, школа, новости, андрей клычков
В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
После атаки ВСУ в школах и детсадах в Советском районе Орла приостановлены занятия