В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Занятия в школах и детских садах, расположенных в Советском районе города Орла, приостановлены: после вражеской атаки нет тепла и горячей воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.При этом от отметил, что если оставить ребенка дома нет возможности, то в детских садах будут работать дежурные группы с обеспечением автономных источников обогрева. Обучение в школах Советского района в пятницу пройдет в дистанционном формате.Губернатор заверил, что авариные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее.Ранее сообщалось, что Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников.Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.Как сообщили в Минобороны, 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены

