https://crimea.ria.ru/20251219/taynye-dobrye-dela-svyaschennik-nazval-pravila-dnya-svyatogo-nikolaya-1125892013.html

Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая

Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая

День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T09:01

2025-12-19T09:01

2025-12-19T09:01

новости крыма

крым

религия

общество

новый год 2023

протоиерей владимир кашлюк

крымская митрополия

православие

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/54/1118225443_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_81face54054be27f769689e5f06f4682.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят праздничные службы в храмах и что в этот день лучше подарить детям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.Под сводами храмаКак поясняет священник, утро 19 декабря во всех православных храмах начинается с Божественной Литургии – молебных пений с акафистом Святителю Николаю, в котором святого молитвенно прославляют. Некоторые священнослужители практикуют проведение праздничных утренников – мероприятий в воскресной школе, где принято вспоминать о жизни святого и о его деяниях.Полезные подарки и тайное доброВажной частью праздника, по его словам, являются подарки. В День святителя Николая их нужно дарить обязательно, особенно детям. Важное условие – подарки должны быть полезными."Если это игрушка – пусть она будет развивающая. Если у вас много игрушек и сладостей – нужно подсказать ребенку, что в этот день важно поделиться с теми, кто этого не имеет, и таким образом совершить доброе дело. Но главное – совершать добрые дела так, чтобы они были в тайне. Именно так поступал Святой Николай, и мы к этому сегодня призываем", – пояснил отец Владимир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеОт солнца неандертальцев к солнцу христиан – с чего начиналось Рождество

https://crimea.ria.ru/20251128/40-dney-ogranicheniy-pravoslavnye-vstupayut-v-rozhdestvenskiy-post-1125569570.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, религия, общество, протоиерей владимир кашлюк, крымская митрополия, православие, праздники и памятные даты