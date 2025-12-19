Рейтинг@Mail.ru
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
Новый год 2023
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят праздничные службы в храмах и что в этот день лучше подарить детям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.Под сводами храмаКак поясняет священник, утро 19 декабря во всех православных храмах начинается с Божественной Литургии – молебных пений с акафистом Святителю Николаю, в котором святого молитвенно прославляют. Некоторые священнослужители практикуют проведение праздничных утренников – мероприятий в воскресной школе, где принято вспоминать о жизни святого и о его деяниях.Полезные подарки и тайное доброВажной частью праздника, по его словам, являются подарки. В День святителя Николая их нужно дарить обязательно, особенно детям. Важное условие – подарки должны быть полезными."Если это игрушка – пусть она будет развивающая. Если у вас много игрушек и сладостей – нужно подсказать ребенку, что в этот день важно поделиться с теми, кто этого не имеет, и таким образом совершить доброе дело. Но главное – совершать добрые дела так, чтобы они были в тайне. Именно так поступал Святой Николай, и мы к этому сегодня призываем", – пояснил отец Владимир.
новости крыма, крым, религия, общество, протоиерей владимир кашлюк, крымская митрополия, православие, праздники и памятные даты
Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая

09:01 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца. О том, как 19 декабря проходят праздничные службы в храмах и что в этот день лучше подарить детям, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.

Под сводами храма

Как поясняет священник, утро 19 декабря во всех православных храмах начинается с Божественной Литургии – молебных пений с акафистом Святителю Николаю, в котором святого молитвенно прославляют. Некоторые священнослужители практикуют проведение праздничных утренников – мероприятий в воскресной школе, где принято вспоминать о жизни святого и о его деяниях.

Полезные подарки и тайное добро

Важной частью праздника, по его словам, являются подарки. В День святителя Николая их нужно дарить обязательно, особенно детям. Важное условие – подарки должны быть полезными.
"Если это игрушка – пусть она будет развивающая. Если у вас много игрушек и сладостей – нужно подсказать ребенку, что в этот день важно поделиться с теми, кто этого не имеет, и таким образом совершить доброе дело. Но главное – совершать добрые дела так, чтобы они были в тайне. Именно так поступал Святой Николай, и мы к этому сегодня призываем", – пояснил отец Владимир.
