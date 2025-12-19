Рейтинг@Mail.ru
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T09:48
2025-12-19T09:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.В связи с объявленным трауром в городе приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, добавил Кукин.Глава Батайска попросил горожан уважительно отнестись к объявленному трауру: шумно не праздновать, не слушать громко музыку."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города", - отметил он.Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Как сообщалось, в Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ

В Батайске объявлен траур по погибшей в результате атаки ВСУ

09:48 19.12.2025
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.
"Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе", - написал он в своем Telegram-канале.
В связи с объявленным трауром в городе приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, добавил Кукин.
Глава Батайска попросил горожан уважительно отнестись к объявленному трауру: шумно не праздновать, не слушать громко музыку.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города", - отметил он.
Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Как сообщалось, в Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.
