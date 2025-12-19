https://crimea.ria.ru/20251219/v-batayske-obyavlen-traur-posle-ataki-vsu-1151806013.html

В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ

В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025

В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ

В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин. РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.В связи с объявленным трауром в городе приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, добавил Кукин.Глава Батайска попросил горожан уважительно отнестись к объявленному трауру: шумно не праздновать, не слушать громко музыку."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города", - отметил он.Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Как сообщалось, в Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Орел – что известноДроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвыРаненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице

