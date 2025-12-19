https://crimea.ria.ru/20251219/v-batayske-obyavlen-traur-posle-ataki-vsu-1151806013.html
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T09:48
2025-12-19T09:48
2025-12-19T09:48
новости
ростовская область
траур
батайск
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8d3ae28f4ea77813e029015a3404c50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.В связи с объявленным трауром в городе приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, добавил Кукин.Глава Батайска попросил горожан уважительно отнестись к объявленному трауру: шумно не праздновать, не слушать громко музыку."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города", - отметил он.Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Как сообщалось, в Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные люди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Орел – что известноДроны ВСУ атаковали машину энергетиков в Херсонской области - есть жертвыРаненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице
ростовская область
батайск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_227:202:1098:856_1920x0_80_0_0_09ead561c77597c9a73e96cb43186713.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ростовская область, траур, батайск, атаки всу
В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
В Батайске объявлен траур по погибшей в результате атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Батайске Ростовской области объявлен траур по жертвам атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.
"Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе", - написал он в своем Telegram-канале.
В связи с объявленным трауром в городе приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы, добавил Кукин.
Глава Батайска попросил горожан уважительно отнестись к объявленному трауру: шумно не праздновать, не слушать громко музыку.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города", - отметил он.
Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Как сообщалось
, в Батайске Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вражеских беспилотников.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске
. В результате погибли и получили ранения мирные люди.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: