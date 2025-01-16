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"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов - РИА Новости Крым, 16.01.2025
"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
На Южном берегу Крыма модернизируют три крупных электроподстанции, на это выделили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T16:56
2025-01-16T16:56
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма модернизируют три крупных электроподстанции, на это выделили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Это, по словам Аксенова, позволит увеличить надежность электроснабжения в Ялте и Алуште, особенно в летний период, когда потребление электроэнергии вырастает.Также в 2025 году предприятие продолжит обновление трансформаторных подстанций, добавил глава республики. По его словам, замена 66 объектов запланирована уже в первом квартале года."Всего в республике требуется полностью заменить около 200 подстанций", – уточнил Аксенов.Кроме того, планы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков участников СВО будут определены до конца первого квартала 2025 года, добавил глава Крыма. Они будут опубликованы на сайтах профильных министерств и ведомств.Ранее сообщалось, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма
"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов

На Южнобережье Крыма модернизируют три электроподстанции за 11 миллиардов

16:56 16.01.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма модернизируют три крупных электроподстанции, на это выделили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымэнерго" за счет средств федерального бюджета модернизирует три крупных электроподстанции на Южном берегу Крыма. На эти цели выделено порядка 11 млрд рублей", сказано в сообщении.
Это, по словам Аксенова, позволит увеличить надежность электроснабжения в Ялте и Алуште, особенно в летний период, когда потребление электроэнергии вырастает.
Также в 2025 году предприятие продолжит обновление трансформаторных подстанций, добавил глава республики. По его словам, замена 66 объектов запланирована уже в первом квартале года.
"Всего в республике требуется полностью заменить около 200 подстанций", уточнил Аксенов.
Кроме того, планы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков участников СВО будут определены до конца первого квартала 2025 года, добавил глава Крыма. Они будут опубликованы на сайтах профильных министерств и ведомств.
Ранее сообщалось, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.
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