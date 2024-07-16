Рейтинг@Mail.ru
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240716/aksenov-poruchil-provesti-proverki-v-krymenergo-iz-za-zhalob-na-khamstvo-1138902742.html
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:04
2024-07-16T15:23
сергей аксенов
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
минжкх крыма
электросети крыма
лэп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138903411_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d6f8da3826e501627022bb5ea330ee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.Ранее в "Крымэнерго" предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество.В последнее время "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138903411_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebdc266cf982cb65a83236fd08b166f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", минжкх крыма, электросети крыма, лэп
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

Проверки в "Крымэнерго" и МинЖКХ будут проведены из-за жалоб на хамство – Аксенов

15:04 16.07.2024 (обновлено: 15:23 16.07.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовещание у главы РК Сергея Аксенова
Совещание у главы РК Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.

"Поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ГУП РК "Крымэнерго" провести служебную проверку по каждому такому случаю, к виновным должны применяться дисциплинарные взыскания", – написал глава республики в своем Telegram-канале.

И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.
По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.
Ранее в "Крымэнерго" предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество.
В последнее время "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"МинЖКХ КрымаЭлектросети КрымаЛЭП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам
16:37Высокий спрос на сберегательные продукты сохраняется в Крыму
16:27Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
16:07Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле Бастрыкина
15:54За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
15:46В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды
15:31Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром
15:12Пробки у Крымского моста продолжают расти
15:04Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
15:00Герасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"
14:47В Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек
14:38Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристов
14:03Горит натовская техника и слабеет враг: ВСУ потеряли почти 2000 боевиков
13:42Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП
13:23Полосатая классика и "Яйцо дракона": в Крыму началась уборка арбузов
13:13Силы ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
12:53"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
12:40Пожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"
12:35Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко
12:21Находящегося в розыске жителя Харькова будут судить в Крыму
Лента новостейМолния