https://crimea.ria.ru/20240716/aksenov-poruchil-provesti-proverki-v-krymenergo-iz-za-zhalob-na-khamstvo-1138902742.html
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:04
2024-07-16T15:04
2024-07-16T15:23
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.Ранее в "Крымэнерго" предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество.В последнее время "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", минжкх крыма, электросети крыма, лэп
Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
Проверки в "Крымэнерго" и МинЖКХ будут проведены из-за жалоб на хамство – Аксенов
15:04 16.07.2024 (обновлено: 15:23 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.
"Поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ГУП РК "Крымэнерго" провести служебную проверку по каждому такому случаю, к виновным должны применяться дисциплинарные взыскания", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.
По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.
Ранее в "Крымэнерго" предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество
.
В последнее время "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях
света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.
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