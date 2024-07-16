https://crimea.ria.ru/20240716/aksenov-poruchil-provesti-proverki-v-krymenergo-iz-za-zhalob-na-khamstvo-1138902742.html

Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T15:04

2024-07-16T15:04

2024-07-16T15:23

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Объясняя это решение, глава региона напомнил, что аномальная жара негативно влияет на штатный режим энергосистемы республики. За последнюю неделю значительно выросло число обращений крымчан на горячие линии "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций. При этом граждане жалуются на хамство, отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться по указанным номерам, сообщил Аксенов.И подчеркнул, что руководители предприятий должны проводить ежедневные брифинги в 10:00 на личных официальных страницах в соцсетях с анализом обращений по аварийным ситуациям и информированием граждан о работе предприятий.По словам Аксенова, одной из причин перебоев в подаче электроэнергии является перегруз электросетей. Частично перегрузки вызваны несанкционированными техприсоединениями, поэтому глава региона также поручил провести анализ по этому направлению всех трансформаторных подстанций.Ранее в "Крымэнерго" предупреждали, из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, и обратились к гражданам с просьбой экономить электричество.В последнее время "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, в Новороссийске из-за жары ввели веерные отключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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