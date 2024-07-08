https://crimea.ria.ru/20240708/v-krymu-avarii-na-energosetyakh---bez-sveta-chetyre-munitsipaliteta-1138680667.html

В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета

В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета - РИА Новости Крым, 08.07.2024

В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета

Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T13:39

2024-07-08T13:39

2024-07-08T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"В Бахчисарайском районе без света остаются жители поселка Куйбышево, сел Танковое, Малое Садовое, Новоульяновка. Частично без света также остаются абоненты в Евпатории - в поселке Заозерное и в селе Уютное Сакского района.Как уточняют на предприятии, во всех перечисленных населенных пунктах ведутся аварийные работы, пока время возобновления подачи электроэнергии не называют.Как сообщалось, в Алуште в 14 поселках из-за ЧП на газопроводе приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. ПО информации врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, газа не будет в течение 7-10 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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