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В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета
В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета - РИА Новости Крым, 08.07.2024
В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета
Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T13:39
2024-07-08T13:42
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
ялта
алушта
евпатория
бахчисарайский район
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"В Бахчисарайском районе без света остаются жители поселка Куйбышево, сел Танковое, Малое Садовое, Новоульяновка. Частично без света также остаются абоненты в Евпатории - в поселке Заозерное и в селе Уютное Сакского района.Как уточняют на предприятии, во всех перечисленных населенных пунктах ведутся аварийные работы, пока время возобновления подачи электроэнергии не называют.Как сообщалось, в Алуште в 14 поселках из-за ЧП на газопроводе приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. ПО информации врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, газа не будет в течение 7-10 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, ялта, алушта, евпатория, бахчисарайский район, новости крыма, крым
В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета

В Крыму несколько населенных пунктов частично без света из-за аварий

13:39 08.07.2024 (обновлено: 13:42 08.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"
По данным предприятия, в Ялте из-за аварии произошло частичное отключение электроэнергии. Также частично без света остаются абоненты в Алуште, полное отключение произошло в алуштинском селе Изобильное и поселке Розовый.
В Бахчисарайском районе без света остаются жители поселка Куйбышево, сел Танковое, Малое Садовое, Новоульяновка. Частично без света также остаются абоненты в Евпатории - в поселке Заозерное и в селе Уютное Сакского района.
Как уточняют на предприятии, во всех перечисленных населенных пунктах ведутся аварийные работы, пока время возобновления подачи электроэнергии не называют.
Как сообщалось, в Алуште в 14 поселках из-за ЧП на газопроводе приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. ПО информации врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, газа не будет в течение 7-10 дней.
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ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуЯлтаАлуштаЕвпаторияБахчисарайский районНовости КрымаКрым
 
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