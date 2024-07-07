https://crimea.ria.ru/20240707/gaza-v-alushte-i-14-poselkakh-ne-budet-7-10-dney-1138660794.html

Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней

Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней

Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T10:15

2024-07-07T10:15

2024-07-07T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 "квадратов".Читайте также на РИА Новости Крым:Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - видеоПожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человекВласти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам

https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-pod-alushtoy-potushen-on-rasprostranilsya-na-4-000-kvadratov-1138659260.html

алушта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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