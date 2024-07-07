Рейтинг@Mail.ru
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240707/gaza-v-alushte-i-14-poselkakh-ne-budet-7-10-dney-1138660794.html
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T10:15
2024-07-07T10:21
алушта
газопровод
пожар на газопроводе под алуштой
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
газоснабжение
черноморнефтегаз
министерство топлива и энергетики рк
владимир воронкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/09/1114010967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdbc8f9125f7f066e15b2af86ebd9f59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке &gt;&gt;Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 "квадратов".Читайте также на РИА Новости Крым:Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - видеоПожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человекВласти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-pod-alushtoy-potushen-on-rasprostranilsya-na-4-000-kvadratov-1138659260.html
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/09/1114010967_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_5db0f6c658107b12ff9f03b89dd75e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, газопровод, пожар на газопроводе под алуштой , крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, газоснабжение, черноморнефтегаз, министерство топлива и энергетики рк, владимир воронкин
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней

Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней

10:15 07.07.2024 (обновлено: 10:21 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"Черноморнефтегаз" приступил к выполнению ремонтных работ - сформированы ремонтные бригады, организовывают доставку необходимых строительных материалов. Предварительно период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - говорится в сообщении.

Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.
Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.
В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 "квадратов".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - видео
Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
Тушение пожара на газопроводе под Алуштой
07:46
Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
 
АлуштаГазопроводПожар на газопроводе под АлуштойКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяГазоснабжениеЧерноморнефтегазМинистерство топлива и энергетики РКВладимир Воронкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
10:02Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
09:49Она хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта Смит
09:40Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза
09:27Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
08:47Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
08:04На Крымском мосту снова растет очередь
07:46Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:02Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
00:01Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
23:34Пожар на газопроводе в Крыму тушат три десятка человек - видео
23:19Из-за пожара на газораспределителе в Алуште не будет газа - власти
23:06Под Алуштой горит газораспределительный узел - МЧС
21:48Главное за день: 6 июля
Лента новостейМолния