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Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T10:15
2024-07-07T10:15
2024-07-07T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 "квадратов".Читайте также на РИА Новости Крым:Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - видеоПожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человекВласти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
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РИА Новости Крым
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алушта, газопровод, пожар на газопроводе под алуштой , крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, газоснабжение, черноморнефтегаз, министерство топлива и энергетики рк, владимир воронкин
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
10:15 07.07.2024 (обновлено: 10:21 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней. Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"Черноморнефтегаз" приступил к выполнению ремонтных работ - сформированы ремонтные бригады, организовывают доставку необходимых строительных материалов. Предварительно период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - говорится в сообщении.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники, как сообщали в пресс-службе ГУМЧС по Крыму, работали на месте ЧП над недопущением распространения огня.
Пострадавших и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала в свою очередь глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Алуште 14 поселках из-за ЧП приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив.
В ночь на воскресенье пожар локализовали, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Утром было ликвидировано возгорание лесной подстилки на площади более 4 000 "квадратов".
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