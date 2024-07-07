https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-tushat-50-chelovek-1138658378.html

Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба

Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба

Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы - пожар тушат 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T01:09

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2024-07-07T01:30

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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы - пожар тушат 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет сухая и жаркая погода.Для ликвидации пожара и недопущения дальнейшего распространения огня к месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства."Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности."Угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240706/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-v-krymu-tushat-tri-desyatka-chelovek-1138657544.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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