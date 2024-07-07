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Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы - пожар тушат 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T01:09
2024-07-07T01:09
2024-07-07T01:30
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы - пожар тушат 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет сухая и жаркая погода.Для ликвидации пожара и недопущения дальнейшего распространения огня к месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства."Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности."Угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240706/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-v-krymu-tushat-tri-desyatka-chelovek-1138657544.html
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Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы - пожар тушат 50 человек
01:09 07.07.2024 (обновлено: 01:30 07.07.2024)
СИФМЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Под Алуштой разгерметизировался подвесной мост газовой трубы - пожар тушат 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В селе Виноградное Республики Крым произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение осложняет сухая и жаркая погода.
Для ликвидации пожара и недопущения дальнейшего распространения огня к месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым.
О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.
"Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.
Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.
В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.
"Угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.