Рейтинг@Mail.ru
Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241121/udary-natovskimi-raketami-vglub-rossii-pochemu-molchit-tramp-1142041820.html
Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп
Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намеренно лично не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России,... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T18:23
2024-11-21T18:24
эксклюзивы риа новости крым
дональд трамп
мнения
сша
политика
сергей судаков
россия
украина
такер карлсон
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138423590_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ae7d9940b3f0f828d2de687422e62aa4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намеренно лично не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России, чтобы не показать слабость в противостоянии с оппонентами из Демпартии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.По его мнению, на данном этапе США и Великобритания провоцируют Россию на удары по американским и британским военным базам и кораблям, в том числе тактическим ядерным оружием, чтобы вывести конфликт на новый уровень, и эта эскалация делается специально под Трампа. Поэтому пауза, которую он взял, логична и прогнозируема и объясняется "внутрипартийной игрой при сложном переходе США от одной администрации к другой", полагает Судаков.В то же время сам будущий президент США делает заявления по этому поводу устами своих соратников, таких, например, как телеведущий Такер Карлсон, который однозначно заявил, что Байден пытается разжечь "горячую войну с самой опасной страной в мире (Россией – ред.)", и американцы "близки к тому, чтобы быть убитыми".По словам политолога, многие американские политики задаются вопросом, сможет ли Россия перетерпеть эти два месяца до прихода администрации Трампа и перейти к некому новому этапу переговорного процесса, либо же произойдет "чудовищная эскалация с применением ядерного оружия".Судаков также выразил уверенность, что Трамп после вступления в должность президента отменит одобрение ударов американскими и британскими ракетами по российской территории.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Кроме того, США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщила британская газета The Times.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликтСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138423590_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_b332edbde8ee6400bc28d75b23447a3f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, мнения, сша, политика, сергей судаков, россия, украина, такер карлсон, джозеф байден, президент сша (joseph biden), ядерное оружие
Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп

Трамп не высказывается об ударах вглубь РФ из-за опасений показать слабость – политолог

18:23 21.11.2024 (обновлено: 18:24 21.11.2024)
 
© AP Photo Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo Gerald Herbert
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намеренно лично не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России, чтобы не показать слабость в противостоянии с оппонентами из Демпартии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
"Очевидно, что уходящая администрация США делает все, чтобы максимально ухудшить Трампу президентство и максимально отдалить перспективы переговоров Вашингтона и Москвы по украинскому кейсу. Может ли Трамп сейчас выступить и призвать остановиться? Может, но этим он проявит свою слабость. Это будет означать, что эти "пули" долетели до него", - сказал эксперт.
По его мнению, на данном этапе США и Великобритания провоцируют Россию на удары по американским и британским военным базам и кораблям, в том числе тактическим ядерным оружием, чтобы вывести конфликт на новый уровень, и эта эскалация делается специально под Трампа. Поэтому пауза, которую он взял, логична и прогнозируема и объясняется "внутрипартийной игрой при сложном переходе США от одной администрации к другой", полагает Судаков.
В то же время сам будущий президент США делает заявления по этому поводу устами своих соратников, таких, например, как телеведущий Такер Карлсон, который однозначно заявил, что Байден пытается разжечь "горячую войну с самой опасной страной в мире (Россией – ред.)", и американцы "близки к тому, чтобы быть убитыми".
По словам политолога, многие американские политики задаются вопросом, сможет ли Россия перетерпеть эти два месяца до прихода администрации Трампа и перейти к некому новому этапу переговорного процесса, либо же произойдет "чудовищная эскалация с применением ядерного оружия".
"Горячие головы стремятся сподвигнуть нас к ядерному конфликту. Если мы не поддадимся этой провокации, для нас, возможно, будут определенные временные имиджевые потери, но это лучше, чем получить ядерную войну. Мы же можем выдержать эту паузу, как это сделал, например Иран, и нанести тот удар, который нам будет нужен и тогда, когда это нам будет нужно", - добавил эксперт.
Судаков также выразил уверенность, что Трамп после вступления в должность президента отменит одобрение ударов американскими и британскими ракетами по российской территории.
Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Кроме того, США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщила британская газета The Times.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
На что готов пойти Запад ради нанесения поражения России
Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымДональд ТрампМненияСШАПолитикаСергей СудаковРоссияУкраинаТакер КарлсонДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Ядерное оружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Как Северо-Крымский канал может повысить надои молока в Крыму
19:25Власти Симферополя назвали причины пробок на улицах города
19:08Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей
18:38Донбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей
18:23Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп
18:13Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
18:06В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента
17:5614 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
17:42Центр Симферополя "замер" в пробках
17:38Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
17:24В Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробка
17:00В Севастополе двух человек придавило деревом
16:551100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
16:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:24ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
16:14Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:06Путин наградил Игоря Крутого орденом
15:53Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
15:44Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел
15:31Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение
Лента новостейМолния