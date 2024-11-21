https://crimea.ria.ru/20241121/udary-natovskimi-raketami-vglub-rossii-pochemu-molchit-tramp-1142041820.html

Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп

Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Удары натовскими ракетами вглубь России: почему молчит Трамп

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намеренно лично не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России,... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T18:23

2024-11-21T18:23

2024-11-21T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп намеренно лично не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России, чтобы не показать слабость в противостоянии с оппонентами из Демпартии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.По его мнению, на данном этапе США и Великобритания провоцируют Россию на удары по американским и британским военным базам и кораблям, в том числе тактическим ядерным оружием, чтобы вывести конфликт на новый уровень, и эта эскалация делается специально под Трампа. Поэтому пауза, которую он взял, логична и прогнозируема и объясняется "внутрипартийной игрой при сложном переходе США от одной администрации к другой", полагает Судаков.В то же время сам будущий президент США делает заявления по этому поводу устами своих соратников, таких, например, как телеведущий Такер Карлсон, который однозначно заявил, что Байден пытается разжечь "горячую войну с самой опасной страной в мире (Россией – ред.)", и американцы "близки к тому, чтобы быть убитыми".По словам политолога, многие американские политики задаются вопросом, сможет ли Россия перетерпеть эти два месяца до прихода администрации Трампа и перейти к некому новому этапу переговорного процесса, либо же произойдет "чудовищная эскалация с применением ядерного оружия".Судаков также выразил уверенность, что Трамп после вступления в должность президента отменит одобрение ударов американскими и британскими ракетами по российской территории.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Кроме того, США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщила британская газета The Times.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликтСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дональд трамп, мнения, сша, политика, сергей судаков, россия, украина, такер карлсон, джозеф байден, президент сша (joseph biden), ядерное оружие