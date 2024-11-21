https://crimea.ria.ru/20241121/v-krymu-sozdali-unikalnuyu-entsiklopediyu-grad-kerch-na-grant-prezidenta-1142041387.html

В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента

В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента - РИА Новости Крым, 21.11.2024

В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента

В Крыму создали уникальную интерактивную энциклопедию "Град Керчь". Выпуск книги стал возможен благодаря гранту президента России Владимира Путина в 1 миллион... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T18:06

2024-11-21T18:06

2024-11-21T18:06

крым

керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

татьяна умрихина

история

культура

общество

книги

новости крыма

фонд президентских грантов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальную интерактивную энциклопедию "Град Керчь". Выпуск книги стал возможен благодаря гранту президента России Владимира Путина в 1 миллион рублей. Презентация прошла в музее каменных древностей "Лапидарий" в четверг.По словам авторов проекта, грант предназначен для поддержки выдающихся творческих инициатив общенационального масштаба в области культуры и искусства. Подали на него еще в марте текущего года, а в сентябре узнали, что победили. В итоге, родилась уникальная энциклопедия – такой книги до сих пор не было, заверяют они.Каждый разворот энциклопедии – это отдельная страница истории. Через размещенные на них универсальные QR-коды читатель переходит на сайты музея-заповедника с информацией соответствующего раздела, которая будет постоянно дополняться. Здесь и история античных времен, и описание военных баталий, в том числе Крымской и Великой Отечественной войн. Автором даже удалось оцифровать пленку 1942 года и опубликовать ее в виде фотографий.Отдельный раздел посвящен современности, в том числе международному фестивалю античного искусства "Боспорские агоны".Завершает книгу раздел "Фантастическая реальность". В нем отражены события Крымской весны, планы строительства Крымского моста от дореволюционного периода. Здесь отражены находки, сделанные во время строительства Крымского моста. Упомянут в книге и кот Мостик.Основная целевая аудитория энциклопедии – молодое поколение, поэтому в ней много иллюстративного материала.Но тираж пока скромный – 300 экземпляров. Часть из них бесплатно раздадут учебным заведениям и общественным организациям. Сейчас книга едет в Керчь через новые территории. Авторы надеются, что смогут переиздать ее большим тиражом и запустить в продажу.Это второй грант президента, который получили в Керчи. Первый выиграли год назад. Заведующая отделом "Лапидарий" Нина Кучеревская рассказывала РИА Новости Крым, что эта победа позволила осуществить давнюю мечту: идею о создании виртуальной экспозиции с применением современных технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный клад нашли археологи в ХерсонесеМузей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), татьяна умрихина, история, культура, общество, книги, новости крыма, фонд президентских грантов