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В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента
В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента - РИА Новости Крым, 21.11.2024
В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента
В Крыму создали уникальную интерактивную энциклопедию "Град Керчь". Выпуск книги стал возможен благодаря гранту президента России Владимира Путина в 1 миллион... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T18:06
2024-11-21T18:06
крым
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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
татьяна умрихина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальную интерактивную энциклопедию "Град Керчь". Выпуск книги стал возможен благодаря гранту президента России Владимира Путина в 1 миллион рублей. Презентация прошла в музее каменных древностей "Лапидарий" в четверг.По словам авторов проекта, грант предназначен для поддержки выдающихся творческих инициатив общенационального масштаба в области культуры и искусства. Подали на него еще в марте текущего года, а в сентябре узнали, что победили. В итоге, родилась уникальная энциклопедия – такой книги до сих пор не было, заверяют они.Каждый разворот энциклопедии – это отдельная страница истории. Через размещенные на них универсальные QR-коды читатель переходит на сайты музея-заповедника с информацией соответствующего раздела, которая будет постоянно дополняться. Здесь и история античных времен, и описание военных баталий, в том числе Крымской и Великой Отечественной войн. Автором даже удалось оцифровать пленку 1942 года и опубликовать ее в виде фотографий.Отдельный раздел посвящен современности, в том числе международному фестивалю античного искусства "Боспорские агоны".Завершает книгу раздел "Фантастическая реальность". В нем отражены события Крымской весны, планы строительства Крымского моста от дореволюционного периода. Здесь отражены находки, сделанные во время строительства Крымского моста. Упомянут в книге и кот Мостик.Основная целевая аудитория энциклопедии – молодое поколение, поэтому в ней много иллюстративного материала.Но тираж пока скромный – 300 экземпляров. Часть из них бесплатно раздадут учебным заведениям и общественным организациям. Сейчас книга едет в Керчь через новые территории. Авторы надеются, что смогут переиздать ее большим тиражом и запустить в продажу.Это второй грант президента, который получили в Керчи. Первый выиграли год назад. Заведующая отделом "Лапидарий" Нина Кучеревская рассказывала РИА Новости Крым, что эта победа позволила осуществить давнюю мечту: идею о создании виртуальной экспозиции с применением современных технологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный клад нашли археологи в ХерсонесеМузей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы Эрмитажа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
крым, керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), татьяна умрихина, история, культура, общество, книги, новости крыма, фонд президентских грантов
В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента

В Керчи презентовали уникальную интерактивную энциклопедию "Град Керчь"

18:06 21.11.2024
 
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
В Крыму создали уникальную энциклопедию Град Керчь - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальную интерактивную энциклопедию "Град Керчь". Выпуск книги стал возможен благодаря гранту президента России Владимира Путина в 1 миллион рублей. Презентация прошла в музее каменных древностей "Лапидарий" в четверг.
По словам авторов проекта, грант предназначен для поддержки выдающихся творческих инициатив общенационального масштаба в области культуры и искусства. Подали на него еще в марте текущего года, а в сентябре узнали, что победили. В итоге, родилась уникальная энциклопедия – такой книги до сих пор не было, заверяют они.
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
В Крыму создали уникальную энциклопедию Град Керчь - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
"Главный подход был – найти характерные черты, главные черты города. Если бы мы шли по хронологии, это были бы несколько метров толщины энциклопедии. Это был мозговой штурм всей нашей команды. Мы сумели создать вечную книгу" , - сказала по видеосвязи генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Каждый разворот энциклопедии – это отдельная страница истории. Через размещенные на них универсальные QR-коды читатель переходит на сайты музея-заповедника с информацией соответствующего раздела, которая будет постоянно дополняться. Здесь и история античных времен, и описание военных баталий, в том числе Крымской и Великой Отечественной войн. Автором даже удалось оцифровать пленку 1942 года и опубликовать ее в виде фотографий.
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
В Крыму создали уникальную энциклопедию Град Керчь - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
Отдельный раздел посвящен современности, в том числе международному фестивалю античного искусства "Боспорские агоны".
Завершает книгу раздел "Фантастическая реальность". В нем отражены события Крымской весны, планы строительства Крымского моста от дореволюционного периода. Здесь отражены находки, сделанные во время строительства Крымского моста. Упомянут в книге и кот Мостик.
"До сих пор не было единой книги про Керчь. Я не могу сказать, что это всеобъемлющее издание. Мы пошли по пути феноменов: рыба, археология, кораблестроение, металлургия. Здесь отражено все: и образование, и медицина, и культура. Это только начало. Материалы, которые можно прочитать через QR- коды, еще будут догружаться", - сказала РИА Новости Крым ученый секретарь музея-заповедника Людмила Блинова, которая и подавала заявку на грант президента РФ.
Основная целевая аудитория энциклопедии – молодое поколение, поэтому в ней много иллюстративного материала.
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
В Крыму создали уникальную энциклопедию Град Керчь - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
В Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь"
Но тираж пока скромный – 300 экземпляров. Часть из них бесплатно раздадут учебным заведениям и общественным организациям. Сейчас книга едет в Керчь через новые территории. Авторы надеются, что смогут переиздать ее большим тиражом и запустить в продажу.
Это второй грант президента, который получили в Керчи. Первый выиграли год назад. Заведующая отделом "Лапидарий" Нина Кучеревская рассказывала РИА Новости Крым, что эта победа позволила осуществить давнюю мечту: идею о создании виртуальной экспозиции с применением современных технологий.
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КрымКерчьВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Татьяна УмрихинаИсторияКультураОбществоКнигиНовости КрымаФонд президентских грантов
 
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