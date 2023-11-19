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Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231119/millionnyy-grant-vyigrali-v-lapidarii-kerchi-na-sozdanie-3d-ekspozitsii-1132843806.html
Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции
Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции
В Керчи выиграли грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T20:21
2023-11-19T20:21
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археология в крыму
лапидарий
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи выиграли грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий". В чем ее уникальность, РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом "Лапидарий" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Нина Кучеревская.Дорогая идея"Грант позволил осуществить давнюю мечту - нашу идею о создании виртуальной экспозиции с применением современных технологий мы воплощаем в жизнь", - поделилась она.Размер президентского гранта составил 1 миллион рублей. На эти деньги создадут музейную экспозицию "Архитектура античного Боспора", которая будет включать в себя демонстрацию 40 архитектурных деталей на большом экране сенсорного информационного киоска. Параллельно посетители смогут увидеть и подлинные экспонаты, которые ранее не демонстрировались, в том числе колонну, плиты алтаря, дорический ордер. Также планируется представить и архитектурные детали с росписью."Обычно выставленные в экспозиции памятники посетитель может рассмотреть только с лицевого фасада, увидеть их боковые части. Теперь же появилась возможность представить их 3D модели, чтобы рассмотреть все в мельчайших подробностях. Экспонаты можно будет приблизить, увеличить, развернуть так, как нужно, чтобы увидеть технологические особенности деталей. Людям интересно будет узнать, как экспонаты монтировались в единое здание, сооружение, аким мог быть храм, богатый жилой дом, дворец общественное здание", - рассказывает Нина Кучеревская.От идеи к реализацииВ лапидарной коллекции сейчас насчитывается более 500 архитектурных деталей. Но показать их все не позволяет площадь музея. К тому же некоторые из них очень массивные: весят от 400 килограммов до тонны. Благодаря гранту удалось приобрести грузоподъемную технику, оборудование, гидравлическую тележку и другое оборудование, которое, например, помогает не только переместить экспонат, но и поднять его на нужную высоту.Все эти манипуляции с 40 артефактами были необходимы, чтобы сфотографировать их с разных сторон при помощи специальной техники. Для этой творческой работы пригласили из Москвы доцента кафедры дизайна и медиатехнологий Московского педагогического государственного университета Григория Блуднова. Он уже ранее делал 3D-сканирование головы статуи Зевса, найденной в этом году при раскопках под Керчью. Сейчас художник в специальной программе объединяет эти снимки, добавляет нужную текстуру, занимается колорированием.Текстовую часть для каталога 3D-экспозиции готовит Нина Кучеревская. Из него посетитель сможет узнать датировку, технику исполнения, историю находки экспоната, его описание. Также будет несколько графических реконструкций для сравнения экспонатов.Открытие 3D-экспозиции "Архитектура античного Боспора" запланировано на 28 ноября.Справка"Лапидарий" - древнейшее собрание Керченского музея древностей. Основу фонда составила коллекция основателя музея, археолога-любителя Поля Дюбрюкса.Сегодня коллекция насчитывает 3068 музейных предметов. В экспозициях представлено порядка 400 предметов.Сейчас действует четыре постоянные экспозиции. Одна из них посвящена мифам античного Боспора, другая столице Боспорского царства Пантикапею. Знакомят здесь посетителей и с погребальной античной культурой. "Керчь на перекрестках истории" - четвертая экспозиция об истории восточного Крыма, воплощенная в камне.Каждое воскресенье проводятся театрализованные экскурсии.Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видеоВ Керчи археологи нашли древнюю мраморную статую
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Анна Карпенко
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, крым, новости, история, керченский музей древностей, археология в крыму, лапидарий, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), новости крыма
Миллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции

В "Лапидарии" Керчи выиграли грант президента и создают 3D-экспозицию античной архитектуры

20:21 19.11.2023
 
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи выиграли грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий". В чем ее уникальность, РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом "Лапидарий" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Нина Кучеревская.

Дорогая идея

"Грант позволил осуществить давнюю мечту - нашу идею о создании виртуальной экспозиции с применением современных технологий мы воплощаем в жизнь", - поделилась она.
© РИА Новости КрымНина Кучеревская
Нина Кучеревская - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым
Нина Кучеревская
Размер президентского гранта составил 1 миллион рублей. На эти деньги создадут музейную экспозицию "Архитектура античного Боспора", которая будет включать в себя демонстрацию 40 архитектурных деталей на большом экране сенсорного информационного киоска. Параллельно посетители смогут увидеть и подлинные экспонаты, которые ранее не демонстрировались, в том числе колонну, плиты алтаря, дорический ордер. Также планируется представить и архитектурные детали с росписью.
"Обычно выставленные в экспозиции памятники посетитель может рассмотреть только с лицевого фасада, увидеть их боковые части. Теперь же появилась возможность представить их 3D модели, чтобы рассмотреть все в мельчайших подробностях. Экспонаты можно будет приблизить, увеличить, развернуть так, как нужно, чтобы увидеть технологические особенности деталей. Людям интересно будет узнать, как экспонаты монтировались в единое здание, сооружение, аким мог быть храм, богатый жилой дом, дворец общественное здание", - рассказывает Нина Кучеревская.

От идеи к реализации

В лапидарной коллекции сейчас насчитывается более 500 архитектурных деталей. Но показать их все не позволяет площадь музея. К тому же некоторые из них очень массивные: весят от 400 килограммов до тонны. Благодаря гранту удалось приобрести грузоподъемную технику, оборудование, гидравлическую тележку и другое оборудование, которое, например, помогает не только переместить экспонат, но и поднять его на нужную высоту.
Все эти манипуляции с 40 артефактами были необходимы, чтобы сфотографировать их с разных сторон при помощи специальной техники. Для этой творческой работы пригласили из Москвы доцента кафедры дизайна и медиатехнологий Московского педагогического государственного университета Григория Блуднова. Он уже ранее делал 3D-сканирование головы статуи Зевса, найденной в этом году при раскопках под Керчью. Сейчас художник в специальной программе объединяет эти снимки, добавляет нужную текстуру, занимается колорированием.
© РИА Новости КрымПодлинные экспонаты, которые будут также представлены и в 3D-экспозиции
Подлинные экспонаты, которые будут также представлены и в 3D-экспозиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым
Подлинные экспонаты, которые будут также представлены и в 3D-экспозиции
Текстовую часть для каталога 3D-экспозиции готовит Нина Кучеревская. Из него посетитель сможет узнать датировку, технику исполнения, историю находки экспоната, его описание. Также будет несколько графических реконструкций для сравнения экспонатов.
"В дальнейших планах развивать и дополнять эту экспозицию. В 2026 году Керченскому музею древностей исполняется 200 лет. К юбилею мы планируем создать уникальную экспозицию "Архитектура Боспора". В огромном зале, который сейчас ремонтируется, будут представлены все архитектурные детали в соответствии с архитектурными ордерными стилями. Виртуальная экспозиция станет логичным ее дополнением", - рассказала заведующая отделом "Лапидарий".
Открытие 3D-экспозиции "Архитектура античного Боспора" запланировано на 28 ноября.
Справка
"Лапидарий" - древнейшее собрание Керченского музея древностей. Основу фонда составила коллекция основателя музея, археолога-любителя Поля Дюбрюкса.
Сегодня коллекция насчитывает 3068 музейных предметов. В экспозициях представлено порядка 400 предметов.
Сейчас действует четыре постоянные экспозиции. Одна из них посвящена мифам античного Боспора, другая столице Боспорского царства Пантикапею. Знакомят здесь посетителей и с погребальной античной культурой. "Керчь на перекрестках истории" - четвертая экспозиция об истории восточного Крыма, воплощенная в камне.
Каждое воскресенье проводятся театрализованные экскурсии.
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