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Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа,... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T17:21
2022-09-25T17:21
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керчь
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Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, останется в Крыму. Это самое крупное собрание монет такой чеканки среди всех музейных коллекций. Пока в научном мире известны только единичные аналогичные находки.Клад был найден в августе 2022 года, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Наталья Быковская. Археологи и сотрудники музея предполагают, что найденные внутри глиняного сосуда монеты датируются IV веком до н.э. Пока можно только гадать, как они там оказались. Но уже после детального изучения у ученых появятся ответы на многие вопросы: где и когда их чеканили, что происходило в то время на территории Боспорского царства. Эксперт подчеркнула, что все находки археологов экспедиции останутся на полуострове и будут радовать посетителей постоянно действующей в музее выставки "Золотая кладовая" уже через несколько месяцев. "Крымчане могут не беспокоиться, Государственный Эрмитаж содействует сохранению, научному изучению памятников полуострова и пополнению фондов музеев Крыма", – подытожила она.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, видео, крым в истории: секреты, факты, фото, керчь
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео

Бесценная находка: 30 золотых монет IV века до н.э. останутся в Крыму

17:21 25.09.2022
 
© Пресс-служба Государственного ЭрмитажаКлад из 30 золотых монет обнаружен при раскопках античного городища Мирмекий на северном берегу Керченской бухты
Клад из 30 золотых монет обнаружен при раскопках античного городища Мирмекий на северном берегу Керченской бухты
© Пресс-служба Государственного Эрмитажа
Читать в
Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, останется в Крыму. Это самое крупное собрание монет такой чеканки среди всех музейных коллекций. Пока в научном мире известны только единичные аналогичные находки.
Клад был найден в августе 2022 года, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Наталья Быковская.
Археологи и сотрудники музея предполагают, что найденные внутри глиняного сосуда монеты датируются IV веком до н.э. Пока можно только гадать, как они там оказались. Но уже после детального изучения у ученых появятся ответы на многие вопросы: где и когда их чеканили, что происходило в то время на территории Боспорского царства.
"Удивительное совпадение, что монеты были найдены в тот же день, что и первый Мирмекийский клад 20 лет назад", – заметила Быковкая.
Эксперт подчеркнула, что все находки археологов экспедиции останутся на полуострове и будут радовать посетителей постоянно действующей в музее выставки "Золотая кладовая" уже через несколько месяцев.
"Крымчане могут не беспокоиться, Государственный Эрмитаж содействует сохранению, научному изучению памятников полуострова и пополнению фондов музеев Крыма", – подытожила она.
 
КрымВидеоКрым в истории: секреты, факты, фотоКерчь
 
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