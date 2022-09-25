https://crimea.ria.ru/20220925/kak-vyglyadit-unikalnyy-klad-naydennyy-v-krymu--video-1124578551.html
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа,... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T17:21
2022-09-25T17:21
2022-09-25T17:21
крым
видео
крым в истории: секреты, факты, фото
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124541196_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_021e9244d2499d41bc66c1d64f17c918.jpg
Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, останется в Крыму. Это самое крупное собрание монет такой чеканки среди всех музейных коллекций. Пока в научном мире известны только единичные аналогичные находки.Клад был найден в августе 2022 года, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Наталья Быковская. Археологи и сотрудники музея предполагают, что найденные внутри глиняного сосуда монеты датируются IV веком до н.э. Пока можно только гадать, как они там оказались. Но уже после детального изучения у ученых появятся ответы на многие вопросы: где и когда их чеканили, что происходило в то время на территории Боспорского царства. Эксперт подчеркнула, что все находки археологов экспедиции останутся на полуострове и будут радовать посетителей постоянно действующей в музее выставки "Золотая кладовая" уже через несколько месяцев. "Крымчане могут не беспокоиться, Государственный Эрмитаж содействует сохранению, научному изучению памятников полуострова и пополнению фондов музеев Крыма", – подытожила она.
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124541196_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8cfe830aeee6f20940f205c6afca399c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, видео, крым в истории: секреты, факты, фото, керчь
Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео
Бесценная находка: 30 золотых монет IV века до н.э. останутся в Крыму
Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, останется в Крыму. Это самое крупное собрание монет такой чеканки среди всех музейных коллекций. Пока в научном мире известны только единичные аналогичные находки.
Клад был найден в августе 2022 года, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Наталья Быковская.
Археологи и сотрудники музея предполагают, что найденные внутри глиняного сосуда монеты датируются IV веком до н.э. Пока можно только гадать, как они там оказались. Но уже после детального изучения у ученых появятся ответы на многие вопросы: где и когда их чеканили, что происходило в то время на территории Боспорского царства.
"Удивительное совпадение, что монеты были найдены в тот же день, что и первый Мирмекийский клад 20 лет назад", – заметила Быковкая.
Эксперт подчеркнула, что все находки археологов экспедиции останутся на полуострове и будут радовать посетителей постоянно действующей в музее выставки "Золотая кладовая" уже через несколько месяцев.
"Крымчане могут не беспокоиться, Государственный Эрмитаж содействует сохранению, научному изучению памятников полуострова и пополнению фондов музеев Крыма", – подытожила она.