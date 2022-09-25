https://crimea.ria.ru/20220925/kak-vyglyadit-unikalnyy-klad-naydennyy-v-krymu--video-1124578551.html

Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео

Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео

Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа,... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T17:21

2022-09-25T17:21

2022-09-25T17:21

крым

видео

крым в истории: секреты, факты, фото

керчь

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Уникальный клад из 30 монет времен Александра Македонского и Филиппа ΙΙΙ, обнаруженный Мирмекийской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, останется в Крыму. Это самое крупное собрание монет такой чеканки среди всех музейных коллекций. Пока в научном мире известны только единичные аналогичные находки.Клад был найден в августе 2022 года, рассказала РИА Новости Крым заместитель директора ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Наталья Быковская. Археологи и сотрудники музея предполагают, что найденные внутри глиняного сосуда монеты датируются IV веком до н.э. Пока можно только гадать, как они там оказались. Но уже после детального изучения у ученых появятся ответы на многие вопросы: где и когда их чеканили, что происходило в то время на территории Боспорского царства. Эксперт подчеркнула, что все находки археологов экспедиции останутся на полуострове и будут радовать посетителей постоянно действующей в музее выставки "Золотая кладовая" уже через несколько месяцев. "Крымчане могут не беспокоиться, Государственный Эрмитаж содействует сохранению, научному изучению памятников полуострова и пополнению фондов музеев Крыма", – подытожила она.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, видео, крым в истории: секреты, факты, фото, керчь