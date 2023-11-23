https://crimea.ria.ru/20231123/muzey-v-kerchi-gotovit-grandioznuyu-ekspozitsiyu-arkhitektura-bospora-1133010368.html

Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"

Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора" - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"

В 2026 году Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник представит своим посетителям грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора". Об этом в рамках... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T15:56

2023-11-23T15:56

2023-11-23T15:56

нина кучеревская

керчь

лапидарий

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник представит своим посетителям грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора". Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом "Лапидарий" музея-заповедника Нина Кучеревская.По словам Кучеревской, в огромном помещении, высота которого десять метров, будут экспонироваться подлинники, части античных сооружений и макеты зданий в полную величину.По словам ученого секретаря "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Людмилы Блиновой, через три года будет произведена реконструкция пропилеи - торжественного входа для процессий, восстановят античный портик, который когда-то стоял в Нимфее - древнегреческом городе, находившемся на западном берегу Керченского пролива.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник уже внедряет практику организации выставок с применением 3D технологий. Так, 28 ноября в Музее каменных древностей состоится открытие музейной экспозиции "Архитектура античного Боспора".Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видеоВ Керчи археологи нашли древнюю мраморную статую

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