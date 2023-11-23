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Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора" - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"
Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора" - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"
В 2026 году Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник представит своим посетителям грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора". Об этом в рамках... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:56
2023-11-23T15:56
нина кучеревская
керчь
лапидарий
керченский музей древностей
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник представит своим посетителям грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора". Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом "Лапидарий" музея-заповедника Нина Кучеревская.По словам Кучеревской, в огромном помещении, высота которого десять метров, будут экспонироваться подлинники, части античных сооружений и макеты зданий в полную величину.По словам ученого секретаря "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Людмилы Блиновой, через три года будет произведена реконструкция пропилеи - торжественного входа для процессий, восстановят античный портик, который когда-то стоял в Нимфее - древнегреческом городе, находившемся на западном берегу Керченского пролива.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник уже внедряет практику организации выставок с применением 3D технологий. Так, 28 ноября в Музее каменных древностей состоится открытие музейной экспозиции "Архитектура античного Боспора".Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видеоВ Керчи археологи нашли древнюю мраморную статую
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РИА Новости Крым
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нина кучеревская, керчь, лапидарий, керченский музей древностей, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), история, культура, крым, новости, новости крыма
Музей в Керчи готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора"

В Керчи музей-заповедник готовит грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора" к 2026 году

15:56 23.11.2023
 
© РИА Новости КрымПодлинные экспонаты, которые будут также представлены и в 3D-экспозиции
Подлинные экспонаты, которые будут также представлены и в 3D-экспозиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник представит своим посетителям грандиозную экспозицию "Архитектура Боспора". Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом "Лапидарий" музея-заповедника Нина Кучеревская.

"У нас есть огромное помещение, в котором к 200-летию нашего музея в 2026 году запланирована грандиозная экспозиция "Архитектура Боспора", - анонсировала она.

По словам Кучеревской, в огромном помещении, высота которого десять метров, будут экспонироваться подлинники, части античных сооружений и макеты зданий в полную величину.
"Мы сможем представить реальные конструкции. Например, фасады нимфийской пропилеи (парадный вход, проезд – ред.), макеты храмов в натуральную высоту", - уточнила она.
По словам ученого секретаря "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Людмилы Блиновой, через три года будет произведена реконструкция пропилеи - торжественного входа для процессий, восстановят античный портик, который когда-то стоял в Нимфее - древнегреческом городе, находившемся на западном берегу Керченского пролива.
"Также покажем другие архитектурные детали больших размеров, которые у нас хранятся и которые, к сожалению, пока нигде площади не позволяют экспонировать. Но этот огромный зал - позволит", - объяснила Блинова.
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник уже внедряет практику организации выставок с применением 3D технологий. Так, 28 ноября в Музее каменных древностей состоится открытие музейной экспозиции "Архитектура античного Боспора".
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".
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