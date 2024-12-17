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В МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова

В МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала замалчивающих убийство начальника войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T21:41

2024-12-17T21:41

2024-12-17T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала замалчивающих убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова соучастниками теракта. Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."Прошел уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа? Где "цивилизованные"? Где "объективные"?" - интересуется она в Telegram-канале.Официальный представитель МИД отметила, что все, кто замалчивает теракт, становятся прямыми соучастниками преступления.Захарова подчеркнула, что убийство, совершенное "у жилого дома в то время, когда люди идут на работу, дети собираются в школу и детский сад", стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева."Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы", - заявила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаЗа убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, игорь кириллов, происшествия, убийство, теракт, москва, мария захарова, новости, войска рхбз