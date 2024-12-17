Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
В правительстве рассказали о ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе
19:16 17.12.2024 (обновлено: 19:17 17.12.2024)
© Оперштаб Краснодарский крайПляжи в Анапе и Темрюкском районе убирают после ЧП с танкерами в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Москве под председательством вице-премьера России Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-219" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.
Как сообщили в правительстве России, нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона.
"В настоящее время продолжаются работы по ликвидации распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", - говорится в Telegram-канале.
Сейчас специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.
На месте работают 267 специалистов и 50 единиц техники. Сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда "Кубань-СПАС", "Морспасслужба", МЧС России. Общая ситуация находится на контроле.
По информации оперштаба, за день волонтеры и спасатели расчистили более четырех километров береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. С пляжей убрали 12,6 тонн загрязненного мазутом песка.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
По данным министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, часть мазута остается на дне моря. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
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