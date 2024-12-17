https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-doshel-do-beregov-anapy--v-pravitelstve-rossii-dolozhili-o-situatsii-1142696392.html

Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации

Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации

В Москве под председательством вице-премьера России Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T19:16

2024-12-17T19:16

2024-12-17T19:17

правительство россии

министр транспорта рф виталий савельев

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

анапа

кубань

краснодарский край

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142696149_94:0:947:480_1920x0_80_0_0_7fa410873bbad029d77c7484c2500224.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Москве под председательством вице-премьера России Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-219" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. Как сообщили в правительстве России, нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона.Сейчас специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.На месте работают 267 специалистов и 50 единиц техники. Сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда "Кубань-СПАС", "Морспасслужба", МЧС России. Общая ситуация находится на контроле.По информации оперштаба, за день волонтеры и спасатели расчистили более четырех километров береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. С пляжей убрали 12,6 тонн загрязненного мазутом песка.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности. По данным министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, часть мазута остается на дне моря. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известноРазлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье КубаниКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

анапа

кубань

краснодарский край

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, министр транспорта рф виталий савельев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, кубань, краснодарский край, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, керченский пролив