Рейтинг@Mail.ru
Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-doshel-do-beregov-anapy--v-pravitelstve-rossii-dolozhili-o-situatsii-1142696392.html
Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
В Москве под председательством вице-премьера России Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T19:16
2024-12-17T19:17
правительство россии
министр транспорта рф виталий савельев
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
анапа
кубань
краснодарский край
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142696149_94:0:947:480_1920x0_80_0_0_7fa410873bbad029d77c7484c2500224.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Москве под председательством вице-премьера России Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-219" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. Как сообщили в правительстве России, нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона.Сейчас специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.На месте работают 267 специалистов и 50 единиц техники. Сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда "Кубань-СПАС", "Морспасслужба", МЧС России. Общая ситуация находится на контроле.По информации оперштаба, за день волонтеры и спасатели расчистили более четырех километров береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. С пляжей убрали 12,6 тонн загрязненного мазутом песка.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности. По данным министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, часть мазута остается на дне моря. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известноРазлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье КубаниКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
анапа
кубань
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142696149_200:0:840:480_1920x0_80_0_0_5a77989ec04ca422496df243284f340b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, министр транспорта рф виталий савельев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, кубань, краснодарский край, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, керченский пролив
Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации

В правительстве рассказали о ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе

19:16 17.12.2024 (обновлено: 19:17 17.12.2024)
 
© Оперштаб Краснодарский крайПляжи в Анапе и Темрюкском районе убирают после ЧП с танкерами в Керченском проливе
Пляжи в Анапе и Темрюкском районе убирают после ЧП с танкерами в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Москве под председательством вице-премьера России Виталия Савельева прошло совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-219" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.
Как сообщили в правительстве России, нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона.
"В настоящее время продолжаются работы по ликвидации распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", - говорится в Telegram-канале.
Сейчас специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.
На месте работают 267 специалистов и 50 единиц техники. Сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда "Кубань-СПАС", "Морспасслужба", МЧС России. Общая ситуация находится на контроле.
По информации оперштаба, за день волонтеры и спасатели расчистили более четырех километров береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. С пляжей убрали 12,6 тонн загрязненного мазутом песка.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
По данным министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, часть мазута остается на дне моря. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно
Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани
Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
 
Правительство РоссииМинистр транспорта РФ Виталий СавельевРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаАнапаКубаньКраснодарский крайТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26Новый молодежный парламент создадут в Крыму
21:05Беспилотник сбит над Воронежской областью
21:02Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО
20:49Север Крыма на сутки останется без воды
20:36Остановили движение противника: второй штурм Севастополя
20:25Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута
20:09В Керчи простились с двумя героями спецоперации
20:04На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута
19:43Цыган в Симферополе устроил стрельбу
19:33Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ
19:24Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью
19:16Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
18:47В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета
18:29Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
18:11Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известно
18:00Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК
17:46Санавиации Крыма 70 лет – сколько людей спасены с начала года
17:38Почти тонну нефтепродуктов собрали с береговой черты на Кубани
17:28В Турции сравнили уровень развития Крыма при Украине и в России
16:51Запад замалчивает страшные преступления ВСУ в Селидово
Лента новостейМолния