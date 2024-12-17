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Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани
Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани
После крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" скопление разлившихся нефтепродуктов сосредоточено в трех районах – на... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T16:33
2024-12-17T16:33
разлив нефтепродуктов в черном море
алексей кондратьев
краснодарский край
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
происшествия
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. После крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" скопление разлившихся нефтепродуктов сосредоточено в трех районах – на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, на местах развернуты оперативные штабы, проводится интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута. На месте работают сотрудники МЧС, "Кубань-СПАС", а также волонтеры. Координируют работу штабов главы муниципальных образований. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской Анапы из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-posle-chp-v-kerchenskom-prolive-mozhet-dostich-zapovednoy-zony-kryma-1142682465.html
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разлив нефтепродуктов в черном море, алексей кондратьев, краснодарский край, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, происшествия, разлив нефтепродуктов, разлив мазута
Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани

Разлившийся в Черном море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани

16:33 17.12.2024
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. После крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" скопление разлившихся нефтепродуктов сосредоточено в трех районах – на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, на местах развернуты оперативные штабы, проводится интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута.
"Алгоритм его утилизации уже определен и проработан. Всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора, за каждым закрепили ответственных, они будут мониторить обстановку. Если нефтепродукты обнаружат в новых очагах – будем расширять группировку", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники МЧС, "Кубань-СПАС", а также волонтеры. Координируют работу штабов главы муниципальных образований.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской Анапы из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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Разлив мазута
13:57Радио "Спутник в Крыму"
Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
 
Разлив нефтепродуктов в Черном мореАлексей КондратьевКраснодарский крайНовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеПроисшествияРазлив нефтепродуктовРазлив мазута
 
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