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Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК
Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК
Многодетная мать из Коктебеля больше 30 лет не может получить положенное ей жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T18:00
2024-12-17T18:00
крым
коктебель
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Многодетная мать из Коктебеля больше 30 лет не может получить положенное ей жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.По данным СК, женщина с 1993 года стоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В 1997-ом, так и не дождавшись жилья, она заключила договор на приобретение квартиры в строящемся доме с частным предпринимателем и оплатила первоначальный взнос за счет средств льготного кредитования, но жилье так и не получила. По данному факту Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах длительного расследования дела о непредоставлении жилья девушке-сироте из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииВосемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жильяВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, коктебель, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма
Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК

В Крыму многодетная мать больше 30 лет не может получить положенное ей жилье

18:00 17.12.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному
Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Многодетная мать из Коктебеля больше 30 лет не может получить положенное ей жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, женщина с 1993 года стоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В 1997-ом, так и не дождавшись жилья, она заключила договор на приобретение квартиры в строящемся доме с частным предпринимателем и оплатила первоначальный взнос за счет средств льготного кредитования, но жилье так и не получила.
"По окончании строительства предприниматель продал жилое помещение третьим лицам. До настоящего времени затраченные денежные средства женщине не возмещены. Заявительница с супругом и тремя детьми, двое из которых являются несовершеннолетними, вынуждена проживать в малогабаритной квартире", - отмечается в сообщении.
По данному факту Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах длительного расследования дела о непредоставлении жилья девушке-сироте из Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
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КрымКоктебельГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинЖильеЖилье в КрымуОбществоНовости Крыма
 
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