https://crimea.ria.ru/20241217/mnogodetnaya-mat-v-krymu-ostalas-bez-deneg-i-zhilya--delo-na-kontrole-sk-1142694983.html

Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК

Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Многодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СК

Многодетная мать из Коктебеля больше 30 лет не может получить положенное ей жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T18:00

2024-12-17T18:00

2024-12-17T18:00

крым

коктебель

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Многодетная мать из Коктебеля больше 30 лет не может получить положенное ей жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.По данным СК, женщина с 1993 года стоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В 1997-ом, так и не дождавшись жилья, она заключила договор на приобретение квартиры в строящемся доме с частным предпринимателем и оплатила первоначальный взнос за счет средств льготного кредитования, но жилье так и не получила. По данному факту Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах длительного расследования дела о непредоставлении жилья девушке-сироте из Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииВосемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жильяВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности

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коктебель

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, коктебель, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма