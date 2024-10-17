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В Крыму сироте семь лет не дают квартиру – Бастрыкин затребовал доклад
В Крыму сироте семь лет не дают квартиру – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В Крыму сироте семь лет не дают квартиру – Бастрыкин затребовал доклад
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах длительного расследования дела о непредоставлении жилья девушке-сироте из... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T20:26
2024-10-17T20:26
2024-10-17T20:26
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах длительного расследования дела о непредоставлении жилья девушке-сироте из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ."С 2017 года девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, до настоящего времени жилплощадью она не обеспечена", - говорится в сообщении.Судебное решение вступило в силу в 2020 году, после чего заявительнице была предложена квартира в селе Новоселовка Симферопольского района. Однако она оказалась непригодной для жилья.После обращения девушки в Следком России Александр Бастрыкин в конце мая 2024 года поручил представить доклад по делу. Однако расследование до сих пор не завершено, в связи с чем глава следственного комитета затребовал доклад о причинах длительного расследования.Ранее сообщалось, что сирота из Евпатории не может в течение пяти лет получить положенное ей жилье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в ФеодосииВосемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жильяТрещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке
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крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма, симферопольский район
В Крыму сироте семь лет не дают квартиру – Бастрыкин затребовал доклад
Сироте из Крыма 7 лет не дают квартиру – Бастрыкин требует объяснить затягивание дела
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах длительного расследования дела о непредоставлении жилья девушке-сироте из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"С 2017 года девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, до настоящего времени жилплощадью она не обеспечена", - говорится в сообщении.
Судебное решение вступило в силу в 2020 году, после чего заявительнице была предложена квартира в селе Новоселовка Симферопольского района. Однако она оказалась непригодной для жилья.
"В связи с тем, что на стенах имеется плесень, коммуникационные системы здания изношены, заявительница вынужденно отказалась от указанного помещения", - уточнили в ведомстве.
После обращения девушки в Следком России Александр Бастрыкин в конце мая 2024 года поручил представить доклад по делу. Однако расследование до сих пор не завершено, в связи с чем глава следственного комитета затребовал доклад о причинах длительного расследования.
Ранее сообщалось, что сирота из Евпатории не может
в течение пяти лет получить положенное ей жилье.
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