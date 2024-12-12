https://crimea.ria.ru/20241212/armiya-rossii-prodvinulas-vpered-i-otrazila-19-kontratak-vsu-za-sutki-1142575507.html

Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки

Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки

Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак в зоне спецоперации, Украина потеряла порядка 1345 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T13:32

2024-12-12T13:32

2024-12-12T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак в зоне спецоперации, Украина потеряла порядка 1345 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отражены семь контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожена военная техника, в том числе 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США и склад с боеприпасами."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - уточняют в Минобороны РФ.На этом направлении российские военные отразили девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Киев потерял до 390 военнослужащих, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и другое вооружение.Еще три контратаки штурмовых групп отразили подразделения группировки войск "Восток" и улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и военную технику.До 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап потерял Киев в результате действий подразделения "Южной" группировки войск, которая продолжила продвижение в глубину обороны противника,Еще 65 боевиков и боевую бронированную машину ВСУ потеряли в зоне действия подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОУдары по Украине: разбит цех производства беспилотниковРоссия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль

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