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Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки
Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки
Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак в зоне спецоперации, Украина потеряла порядка 1345 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T13:32
2024-12-12T13:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак в зоне спецоперации, Украина потеряла порядка 1345 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отражены семь контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожена военная техника, в том числе 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США и склад с боеприпасами."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - уточняют в Минобороны РФ.На этом направлении российские военные отразили девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Киев потерял до 390 военнослужащих, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и другое вооружение.Еще три контратаки штурмовых групп отразили подразделения группировки войск "Восток" и улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и военную технику.До 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап потерял Киев в результате действий подразделения "Южной" группировки войск, которая продолжила продвижение в глубину обороны противника,Еще 65 боевиков и боевую бронированную машину ВСУ потеряли в зоне действия подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВОУдары по Украине: разбит цех производства беспилотниковРоссия ответит на удар ATACMS по Таганрогу - Кремль
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Армия России продвинулась вперед и отразила 19 контратак ВСУ за сутки

ВСУ в 19 провальных контратаках потеряли еще 1345 боевиков

13:32 12.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 19 контратак в зоне спецоперации, Украина потеряла порядка 1345 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 12 декабря 2024Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 12 декабря 2024
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отражены семь контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожена военная техника, в том числе 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США и склад с боеприпасами.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - уточняют в Минобороны РФ.
На этом направлении российские военные отразили девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Киев потерял до 390 военнослужащих, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и другое вооружение.
Еще три контратаки штурмовых групп отразили подразделения группировки войск "Восток" и улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и военную технику.
До 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап потерял Киев в результате действий подразделения "Южной" группировки войск, которая продолжила продвижение в глубину обороны противника,
Еще 65 боевиков и боевую бронированную машину ВСУ потеряли в зоне действия подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия УкраинеГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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