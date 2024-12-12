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Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм

Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм

Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T12:10

2024-12-12T12:10

2024-12-12T12:10

херсонская область

приговор

госизмена

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новости

генпрокуратура россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизм. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ."Обвиняемый с помощью иностранных интернет-мессенджеров Telegram и WhatsApp осуществлял сбор и передачу представителям спецслужб Украины сведений о передвижениях и местах сосредоточения сил и средств ВС России на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации следствия, в сентябре 2023 года подсудимый разместил в интернете ряд публикаций, которые призывают к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены и расследованы уголовные дела по ст. 275 УК России "Государственная измена" и ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности".Суд учел мнение государственного обвинителя и признал подсудимого виновным. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.Также ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Накануне Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с вооруженными силами Украины и незаконное изготовление и хранение взрывчатки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина признали виновным в госизмене - приговор судаКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФЖитель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, приговор, госизмена, экстремизм, новости, генпрокуратура россии