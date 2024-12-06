https://crimea.ria.ru/20241206/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-peredachu-protivniku-dannykh-o-korablyakh-chf-1142425660.html

Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ

Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ

В Крыму осужден 30-летний мужчина, который передавал украинской стороне данные о местах расположения объектов Черноморского флота, а также переводил средства на РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T10:37

2024-12-06T10:37

2024-12-06T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 30-летний мужчина, который передавал украинской стороне данные о местах расположения объектов Черноморского флота, а также переводил средства на нужды ВСУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый передавал данные противнику для нанесения в дальнейшем ракетных ударов. Кроме того, он открыл в украинском банке счет, с которого через приложение переводил деньги на один из фондов поддержки украинских боевиков.Фигурант был задержан органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 годаРанее сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали жителя Ялты 1995 года рождения за призывы к насилию над русскими гражданами. Установлено, что он разместил посты с таким содержанием в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУГотовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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