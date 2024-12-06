https://crimea.ria.ru/20241206/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-peredachu-protivniku-dannykh-o-korablyakh-chf-1142425660.html
Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
В Крыму осужден 30-летний мужчина, который передавал украинской стороне данные о местах расположения объектов Черноморского флота, а также переводил средства на РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T10:37
2024-12-06T10:37
2024-12-06T10:58
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 30-летний мужчина, который передавал украинской стороне данные о местах расположения объектов Черноморского флота, а также переводил средства на нужды ВСУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый передавал данные противнику для нанесения в дальнейшем ракетных ударов. Кроме того, он открыл в украинском банке счет, с которого через приложение переводил деньги на один из фондов поддержки украинских боевиков.Фигурант был задержан органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 годаРанее сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали жителя Ялты 1995 года рождения за призывы к насилию над русскими гражданами. Установлено, что он разместил посты с таким содержанием в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУГотовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, верховный суд крыма, новости крыма, крым, госизмена, приговор, правосудие, чф рф (черноморский флот российской федерации), феодосия
Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
В Крыму местного жителя приговорили к 15 годам за передачу данных о кораблях ЧФ
10:37 06.12.2024 (обновлено: 10:58 06.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму осужден 30-летний мужчина, который передавал украинской стороне данные о местах расположения объектов Черноморского флота, а также переводил средства на нужды ВСУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что 30-летний мужчина посредством украинского чат-бота в мессенджере Telegram отправлял данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в г. Феодосии Республики Крым", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый передавал данные противнику для нанесения в дальнейшем ракетных ударов. Кроме того, он открыл в украинском банке счет, с которого через приложение переводил деньги на один из фондов поддержки украинских боевиков.
Фигурант был задержан органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена".
Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года
Ранее сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали жителя Ялты
1995 года рождения за призывы к насилию над русскими гражданами. Установлено, что он разместил посты с таким содержанием в социальных сетях.
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