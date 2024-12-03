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Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими
Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими
Крымчанина задержали за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T11:44
2024-12-03T11:44
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экстремизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крымчанина задержали за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Установлено, что житель Ялты, 1995 года рождения, публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, крым, экстремизм, новости крыма
Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими

ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию над русскими

11:44 03.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крымчанина задержали за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что житель Ялты, 1995 года рождения, публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий
в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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