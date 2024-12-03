https://crimea.ria.ru/20241203/zhitelya-yalty-zaderzhali-za-prizyvy-k-nasiliyu-nad-russkimi-1142331219.html

Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими

Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Жителя Ялты задержали за призывы к насилию над русскими

Крымчанина задержали за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T11:44

2024-12-03T11:44

2024-12-03T11:44

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Крымчанина задержали за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю."Установлено, что житель Ялты, 1995 года рождения, публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Крыму осужден подставной "генерал ФСБ"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, крым, экстремизм, новости крыма