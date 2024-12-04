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Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности - РИА Новости Крым, 04.12.2024
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Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет примерно через пару дней, его продолжительность составит РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T08:56
2024-12-04T08:58
мария захарова
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новости
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет примерно через пару дней, его продолжительность составит около полутора часов. Интервью получилось масштабным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов.И добавила, что беседа получилась интересной, она была посвящена актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих как в России и США, так и во всем мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, сергей лавров, новости, россия, сша, интервью, политика, в мире
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности

Подробности об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону рассказала Мария Захарова

08:56 04.12.2024 (обновлено: 08:58 04.12.2024)
 
© Telegram-канал Марии ЗахаровойИнтервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
© Telegram-канал Марии Захаровой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет примерно через пару дней, его продолжительность составит около полутора часов. Интервью получилось масштабным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов.

"Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии и вот еще одно. Сейчас оно (интервью Лаврова Карлсону ред.) монтируется и переводится, получилось оно масштабным более часа, порядка полутора часов. У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте еще чуть-чуть подождем и я думаю что через пару дней оно выйдет", сказала Захарова.

И добавила, что беседа получилась интересной, она была посвящена актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих как в России и США, так и во всем мире.
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