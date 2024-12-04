https://crimea.ria.ru/20241204/intervyu-sergeya-lavrova-takeru-karlsonu-stali-izvestny-podrobnosti-1142356359.html

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону: стали известны подробности

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет примерно через пару дней, его продолжительность составит РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T08:56

2024-12-04T08:56

2024-12-04T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет примерно через пару дней, его продолжительность составит около полутора часов. Интервью получилось масштабным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов.И добавила, что беседа получилась интересной, она была посвящена актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих как в России и США, так и во всем мире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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мария захарова, сергей лавров, новости, россия, сша, интервью, политика, в мире