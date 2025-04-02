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Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
Москва будет добиваться устранения первопричин украинского конфликта, искусственно созданного западными кураторами киевского режима.Об этом заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T14:23
2025-04-02T14:23
2025-04-02T14:27
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Москва будет добиваться устранения первопричин украинского конфликта, искусственно созданного западными кураторами киевского режима.Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.Он подчеркнул, что при обсуждении международной тематики российская сторона подтвердила признательность Вьетнаму за последовательную, сбалансированную, объективную позицию в отношении причин украинского кризиса и в отношении развития событий вокруг этой темы на нынешнем этапе.Долгосрочное решение по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями, заявлял ранее замглавы МИД России Сергей Рябков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, и России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетикеЕвропа готовит оккупацию Украины – сенаторЛавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"
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сергей лавров, россия, вьетнам, в мире, сотрудничество, политика, украина
Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
Россия добьется устранения первопричин конфликта на Украине – Лавров
14:23 02.04.2025 (обновлено: 14:27 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Москва будет добиваться устранения первопричин украинского конфликта, искусственно созданного западными кураторами киевского режима.Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
"Мы предоставили соответствующую информацию о наших подходах в нынешней ситуации и будем добиваться урегулирования конфликта с обязательным устранением первопричин его возникновения. А лучше сказать – первопричин его сознательного создания западными кураторами киевского режима, который пришел к власти в результате антиконституционного госпереворота", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что при обсуждении международной тематики российская сторона подтвердила признательность Вьетнаму за последовательную, сбалансированную, объективную позицию в отношении причин украинского кризиса и в отношении развития событий вокруг этой темы на нынешнем этапе.
Долгосрочное решение
по Украине должно содержать устранение первопричин конфликта, без этого столкновение может впоследствии возобновиться с еще более тяжелыми последствиями, заявлял ранее замглавы МИД России Сергей Рябков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, и России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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