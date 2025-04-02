https://crimea.ria.ru/20250402/boi-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-bolee-180-boevikov-za-sutki-1145383928.html
Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки
Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки
Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение нескольким бригадам противника, потери ВСУ составили более 150 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T12:52
2025-04-02T12:52
2025-04-02T13:07
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение нескольким бригадам противника, потери ВСУ составили более 150 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в различных районах Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 боевиков, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки
ВСУ в Курской области потеряли более 150 боевиков за сутки – Минобороны
12:52 02.04.2025 (обновлено: 13:07 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение нескольким бригадам противника, потери ВСУ составили более 150 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БпЛА", – сказано в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в различных районах Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 боевиков, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.
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