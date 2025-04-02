https://crimea.ria.ru/20250402/boi-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-bolee-180-boevikov-za-sutki-1145383928.html

Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки

Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки

Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение нескольким бригадам противника, потери ВСУ составили более 150 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T12:52

2025-04-02T12:52

2025-04-02T13:07

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение нескольким бригадам противника, потери ВСУ составили более 150 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в различных районах Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 боевиков, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу