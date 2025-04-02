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В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний

В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Евпатории назвали рекомендованный тариф управляющих компаний

Рекомендованный тариф управления многоквартирными домами в Евпатории – от 19 до 24 рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя Совета министров Крыма... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T11:47

2025-04-02T11:47

2025-04-02T11:47

жкх крыма и севастополя

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цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Рекомендованный тариф управления многоквартирными домами в Евпатории – от 19 до 24 рублей. Такие цифры озвучил заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров в ходе прямого эфира со встречи с председателями домов и представителями власти."Суды нужны в последнее время, надо договариваться. В обратном случае многоквартирный дом временно, до момента заключения нового договора с управляющей компанией, переведут на муниципальный тариф", – отметил Назаров.В свою очередь глава администрации города Александр Юрьев заметил, что переход на муниципальный тариф не выгоден для евпаторийцев, поскольку он высокий – 40,5 рублей. Чтобы избежать конфликтов жильцов и обслуживающих организаций, работа последних должна быть понятна и прозрачна, резюмировали участники встречи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят около 240 лифтов в этом годуСотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца годаВ Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов

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жкх крыма и севастополя, евпатория, новости крыма, крым, михаил назаров, цены и тарифы