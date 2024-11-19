https://crimea.ria.ru/20241119/agent-sbu-priznalsya-v-podryve-mashiny-ofitsera-flota-v-sevastopole-1141962287.html
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:22
2024-11-19T10:22
2024-11-19T10:26
севастополь
взрыв авто в севастополе
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
терроризм
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв машины высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. Об этом он рассказал сотрудникам ФСБ в ходе допроса, видео которого публикует РИА Новости.Ранее ФСБ сообщила о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, которые по заданию СБУ взорвали автомобиль, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.По его словам, заложенную бомбу он активировал с помощью пульта, который он впоследствии спрятал вместе с мобильным телефоном.Задержанная жительница Севастополя в свою очередь рассказала, что куратор отправил ей фото и номер машины Транковского и поручил ежедневно наблюдать, во сколько автомобиль приезжает и уезжает.По данным ФСБ, теракт был спланирован и организован начальником 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.Киевский райсуд уже избрал одному из задержанных меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, взрыв авто в севастополе, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, сбу (служба безопасности украины)
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
Задержанный агент СБУ признался в подрыве автомобиля капитана 1 ранга в Севастополе
10:22 19.11.2024 (обновлено: 10:26 19.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв машины высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. Об этом он рассказал сотрудникам ФСБ в ходе допроса, видео которого публикует РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, которые по заданию СБУ взорвали автомобиль, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.
"В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ, моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. В ночь на 13 ноября я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в действие", – рассказал фигурант.
По его словам, заложенную бомбу он активировал с помощью пульта, который он впоследствии спрятал вместе с мобильным телефоном.
Задержанная жительница Севастополя в свою очередь рассказала, что куратор отправил ей фото и номер машины Транковского и поручил ежедневно наблюдать, во сколько автомобиль приезжает и уезжает.
"12 ноября примерно в 23 часа я увидела, как машина стояла на парковке, и передала эти данные куратору. После чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз посмотрела номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору", – сообщила женщина.
По данным ФСБ, теракт был спланирован и организован начальником 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.
Киевский райсуд уже избрал одному из задержанных меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
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