https://crimea.ria.ru/20241119/agent-sbu-priznalsya-v-podryve-mashiny-ofitsera-flota-v-sevastopole-1141962287.html

Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе

Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе

Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T10:22

2024-11-19T10:22

2024-11-19T10:26

севастополь

взрыв авто в севастополе

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв машины высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. Об этом он рассказал сотрудникам ФСБ в ходе допроса, видео которого публикует РИА Новости.Ранее ФСБ сообщила о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, которые по заданию СБУ взорвали автомобиль, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.По его словам, заложенную бомбу он активировал с помощью пульта, который он впоследствии спрятал вместе с мобильным телефоном.Задержанная жительница Севастополя в свою очередь рассказала, что куратор отправил ей фото и номер машины Транковского и поручил ежедневно наблюдать, во сколько автомобиль приезжает и уезжает.По данным ФСБ, теракт был спланирован и организован начальником 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.Киевский райсуд уже избрал одному из задержанных меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, взрыв авто в севастополе, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, сбу (служба безопасности украины)