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Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе
Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:22
2024-11-19T10:26
севастополь
взрыв авто в севастополе
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
терроризм
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв машины высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. Об этом он рассказал сотрудникам ФСБ в ходе допроса, видео которого публикует РИА Новости.Ранее ФСБ сообщила о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, которые по заданию СБУ взорвали автомобиль, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.По его словам, заложенную бомбу он активировал с помощью пульта, который он впоследствии спрятал вместе с мобильным телефоном.Задержанная жительница Севастополя в свою очередь рассказала, что куратор отправил ей фото и номер машины Транковского и поручил ежедневно наблюдать, во сколько автомобиль приезжает и уезжает.По данным ФСБ, теракт был спланирован и организован начальником 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.Киевский райсуд уже избрал одному из задержанных меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, взрыв авто в севастополе, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, терроризм, сбу (служба безопасности украины)
Агент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в Севастополе

Задержанный агент СБУ признался в подрыве автомобиля капитана 1 ранга в Севастополе

10:22 19.11.2024 (обновлено: 10:26 19.11.2024)
 
© РИА Новости КрымНа месте взрыва машины в Севастополе
На месте взрыва машины в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Задержанный российскими силовиками житель Ялты признался, что в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины и 13 ноября этого года совершил подрыв машины высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. Об этом он рассказал сотрудникам ФСБ в ходе допроса, видео которого публикует РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты, которые по заданию СБУ взорвали автомобиль, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.

"В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ, моей задачей была ликвидация высокопоставленного военнослужащего в Севастополе. В ночь на 13 ноября я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в действие", рассказал фигурант.

По его словам, заложенную бомбу он активировал с помощью пульта, который он впоследствии спрятал вместе с мобильным телефоном.
Задержанная жительница Севастополя в свою очередь рассказала, что куратор отправил ей фото и номер машины Транковского и поручил ежедневно наблюдать, во сколько автомобиль приезжает и уезжает.

"12 ноября примерно в 23 часа я увидела, как машина стояла на парковке, и передала эти данные куратору. После чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз посмотрела номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору", сообщила женщина.

По данным ФСБ, теракт был спланирован и организован начальником 5-го Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.
Киевский райсуд уже избрал одному из задержанных меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
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СевастопольВзрыв авто в СевастополеНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактТерроризмСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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