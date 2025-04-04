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В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц

В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц

Детские здравницы и лагеря, в том числе частные, нуждаются в дополнительных субсидиях и льготах, эти вопросы необходимо проработать на федеральном уровне. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T18:10

2025-04-04T18:10

2025-04-04T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Детские здравницы и лагеря, в том числе частные, нуждаются в дополнительных субсидиях и льготах, эти вопросы необходимо проработать на федеральном уровне. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов по итогам прошедшей в Краснодарском крае конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.По словам спикера крымского парламента, из-за значительного количества требований к объектам детского оздоровления и частых проверок бизнес "охладевает" к этой теме. Кроме того, на эту ситуацию влияют и "общие вызовы в виде последствий разлива нефтепродуктов и "желтого" уровня террористической опасности".Он отметил, что Крым, несмотря на все сложности и особенности курортного сезона, всегда демонстрирует высокие показатели детского оздоровления и успешно проводит эти кампании. Однако для дальнейшего развития отрасли детского оздоровления и отдыха, по словам политика, "требуется комплексный подход в рамках единого базового закона и государственной программы в его развитие".В частности, по мнению председателя Госсовета, следует законодательно запретить перепрофилирование организаций детского отдыха и оздоровления государственной и муниципальной форм собственности.Кроме того, необходимо оптимизировать количество проверок здравниц и лагерей и предусмотреть компенсацию понесенных ими затрат на обследования пляжей и морского дна, обучение специалистов и проведение профосмотров.Также нужно разработать и принять федеральную госпрограмму развития сферы оздоровления, реабилитации и отдыха детей, которую следует распространить и на частные организации, уверен Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ямал построит детский лагерь в КрымуФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублейКак бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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