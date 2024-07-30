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Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 сентября рассмотреть увеличение финансирования детского отдыха на один... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T11:18
2024-07-30T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 сентября рассмотреть увеличение финансирования детского отдыха на один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин в своих поручениях также уделил внимание развитию национальной индустрии детских товаров и рынка услуг для детей и семей с детьми.Глава правительства поставил задачу до 1 ноября рассмотреть предложения Совфеда о разработке и включении мероприятий в этой сфере в структуру национального проекта "Молодежь и дети". Ответственными за эту работу назначены Росмолодежь, Минпросвещения, Минпромторг и Минфин.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике в рамках оздоровительной кампании 2024 года планируется охватить летним отдыхом 190 тысяч детей. В этом году из 52 загородных лагерей будут работать 36.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на КубаниНа отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морю
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михаил мишустин, отдых, детский отдых, россия, новости, правительство россии, финансы
Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей

Мишустин поручил рассмотреть увеличение финансирования детского отдыха на 1 млрд рублей

11:18 30.07.2024
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 сентября рассмотреть увеличение финансирования детского отдыха на один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"В части детского отдыха Минфину, Минпросвещения и Минстрою требуется в срок до 1 сентября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 миллиард рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления" для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей", - говорится в сообщении.
Мишустин в своих поручениях также уделил внимание развитию национальной индустрии детских товаров и рынка услуг для детей и семей с детьми.
Глава правительства поставил задачу до 1 ноября рассмотреть предложения Совфеда о разработке и включении мероприятий в этой сфере в структуру национального проекта "Молодежь и дети". Ответственными за эту работу назначены Росмолодежь, Минпросвещения, Минпромторг и Минфин.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике в рамках оздоровительной кампании 2024 года планируется охватить летним отдыхом 190 тысяч детей. В этом году из 52 загородных лагерей будут работать 36.
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Михаил МишустинОтдыхДетский отдыхРоссияНовостиПравительство РоссииФинансы
 
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