https://crimea.ria.ru/20240730/finansirovanie-detskogo-otdykha-v-rf-uvelichat-na-1-mlrd-rubley-1139220324.html

Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей

Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 сентября рассмотреть увеличение финансирования детского отдыха на один... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T11:18

2024-07-30T11:18

2024-07-30T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 сентября рассмотреть увеличение финансирования детского отдыха на один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Мишустин в своих поручениях также уделил внимание развитию национальной индустрии детских товаров и рынка услуг для детей и семей с детьми.Глава правительства поставил задачу до 1 ноября рассмотреть предложения Совфеда о разработке и включении мероприятий в этой сфере в структуру национального проекта "Молодежь и дети". Ответственными за эту работу назначены Росмолодежь, Минпросвещения, Минпромторг и Минфин.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике в рамках оздоровительной кампании 2024 года планируется охватить летним отдыхом 190 тысяч детей. В этом году из 52 загородных лагерей будут работать 36.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на КубаниНа отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, отдых, детский отдых, россия, новости, правительство россии, финансы