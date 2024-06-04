https://crimea.ria.ru/20240604/16-tysyach-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-otdokhnut-v-krymu-i-na-kubani-1137852021.html

16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани

16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 04.06.2024

16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани

16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр просвещения... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T20:32

2024-06-04T20:32

2024-06-04T20:32

владимир путин (политик)

детский отдых

детский хоспис в крыму

крым

кубань

краснодарский край

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760853_0:16:1828:1044_1920x0_80_0_0_fb71b3878d0cd187f12c3c77cef80646.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По словам министра, отдельно под контролем отдых ребят из Донбасса и Новороссии. Это более 48 тысяч ребят, а также дети наших защитников – героев СВО: это порядка 115 тысяч детей.Кравцов отметил, что всего в этом году организован отдых для 5 миллионов 300 тысяч детей – это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В летней оздоровительной компании будет задействовано 39 тысяч лагерей.Первая смена детей из Белгорода прибыла в Крым в понедельник, 3 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов РоссииКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моряДети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым

крым

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), детский отдых, детский хоспис в крыму, крым, кубань, краснодарский край, новости, новости крыма