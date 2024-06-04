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16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани
16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани - РИА Новости Крым, 04.06.2024
16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани
16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр просвещения... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T20:32
2024-06-04T20:32
владимир путин (политик)
детский отдых
детский хоспис в крыму
крым
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По словам министра, отдельно под контролем отдых ребят из Донбасса и Новороссии. Это более 48 тысяч ребят, а также дети наших защитников – героев СВО: это порядка 115 тысяч детей.Кравцов отметил, что всего в этом году организован отдых для 5 миллионов 300 тысяч детей – это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В летней оздоровительной компании будет задействовано 39 тысяч лагерей.Первая смена детей из Белгорода прибыла в Крым в понедельник, 3 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов РоссииКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моряДети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в Крым
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владимир путин (политик), детский отдых, детский хоспис в крыму, крым, кубань, краснодарский край, новости, новости крыма
16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани

В Крыму и на Кубани отдохнут 16 тысяч детей из Белгородской области

20:32 04.06.2024
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Краснодарском Крае и в Крыму. Первые заезды уже состоялись", – сообщил Кравцов.
По словам министра, отдельно под контролем отдых ребят из Донбасса и Новороссии. Это более 48 тысяч ребят, а также дети наших защитников – героев СВО: это порядка 115 тысяч детей.
Кравцов отметил, что всего в этом году организован отдых для 5 миллионов 300 тысяч детей – это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В летней оздоровительной компании будет задействовано 39 тысяч лагерей.
Первая смена детей из Белгорода прибыла в Крым в понедельник, 3 июня.
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Владимир Путин (политик)Детский отдыхДетский хоспис в КрымуКрымКубаньКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
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