https://crimea.ria.ru/20230622/kak-otdykhayut-v-krymu-deti-iz-belgoroda---reportazh-s-berega-morya-1129567280.html

Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря

Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря

Чуть в стороне от главной аллеи, в тени навеса и хвойных деревьев, идет репетиция. Запевает Сережа из тринадцатого отряда, а его товарищи старательно... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T19:38

2023-06-22T19:38

2023-06-22T19:38

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детский лагерь "бригантина" в крыму

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Чуть в стороне от главной аллеи, в тени навеса и хвойных деревьев, идет репетиция. Запевает Сережа из тринадцатого отряда, а его товарищи старательно подхватывают: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой…". И сегодня, 22 июня 2023 года, эти слова воспринимаются с особой силой и болью. Сегодня, в 82-ю годовщину начала священной войны, история, сделав круг, повторяется: борются с нацистами и в ходе СВО. А исполняют эту песню дети, которые уже знают, что такое прилеты и обстрелы. В эту смену детский лагерь "Бригантина" в селе Песчаное Бахчисарайского района встретил детей из Белгородской области. Из российского приграничья, которое регулярно подвергается обстрелам со стороны соседней Украины.22 июня – особенный день"В эту смену мы принимаем детей из Белгородской области. Их у нас 477 человек. Мы старается дать детям самые-самые положительные эмоции. Труд нашего коллектива направлен на то, чтобы детям было интересно, чтобы они запомнили Крым как самое лучшее мгновение в своей жизни. Дети размещаются в комфортных четырехместных номерах с удобствами. У нас пятиразовое питание по системе "шведская линия". Стараемся кормить вкусно, сытно и в полном объеме", - рассказывает, встречая, директор лагеря отдыха детей "Бригантина", филиала АО "Метровагонмаш" Анна Шаркова. И уточняет, что отдых для белгородской ребятни организован при поддержке правительства Республики Крым.В воздухе разлит аромат хвои и роз, которых здесь аж 1150 кустов, фоном звучат песни военных лет. День сегодня такой, объясняет директор. Вечером также будет концерт патриотической песни, дети будут танцевать фронтовой вальс. Репетировали старательно."Сегодня, 22 июня, особенный день. Дети это чувствуют знают", - отмечает Анна Ивановна.За фронтовой вальс ответственна здесь хореограф Снежана Коновал из Севастополя. Говорит, работы было много, хотелось добиться пластичности и чувства ритма."Удивили, конечно, футболисты. Вроде, угловатые, резкие. А танцуют лучше всех в лагере", - признается она.Вчера дети смотрели кино – младшим показали фильм "Солдатик", а старшим "Битву за Севастополь".Скучать в "Бригантине" некогда. Каждый день проходят спортивные и культурные мероприятия, в которых дети активно и с удовольствием участвуют. К десятому дню заезда все успели адаптироваться и сдружиться.В его отряде 25 человек, дети 14-15 лет. Все – ответственные и творческие. Даже сделали стенгазету, в которой рассказали, как добирались в Крым почти двое суток, как заселялись в лагерь и как знакомились. "Солнышки" - дружные. Иначе и быть не может, когда в отряде есть музыкант. С гитарой в лагерь приехал Артем Левченко, говорит, без музыки жить скучно. И даже играет на камеру, немного стесняясь."Дети очень активные, творческие. Им все интересно. Видно, что и дома они посещают различные кружки и секции, что с ними занимаются", - поддерживает руководитель педотряда "Ритм" Татьяна Ефремова из Москвы.В этот заезд в лагере работает 40 педагогов из Белгорода, которые сопровождают детей, а также еще 27 педагогов из самых разных уголков страны, уточняет она. Всего в лагере двадцать отрядов.В лагере очень вкусно кормятДесятилетние девчонки и мальчишки, выстраиваясь в очереди на завтрак, окружают свою вожатую Олесю Владимировну и запевают: "Энергия – это сила, энергия - это класс, энергия будет победой для нас". А она улыбается и поддакивает: "Мне достались хорошие дети, творческие, энергичные. Вот и отряд наш называется "Энергия".Энергией насыщает и питание по так называемой "шведской линии": если хочется сладкого - на выбор две молочные каши или оладушки с джемом, кто любит завтракать плотнее – гречка, макароны, рис, тефтели, котлеты, тушеное мясо, запеканки, несколько видов салатов, сыр, горы ароматной сдобной выпечки.Три друга – два Егора и Кирилл из одиннадцатого отряда с названием "Без названия" тоже ждут своей очереди на завтрак. Признаются, что особенно вкусные здесь куриные котлетки, булочки с маком и сыр – "он вообще особенный". Сетуют, что на завтрак отводится всего 15 минут. И приходится стараться, чтобы успеть на море.Уплетая котлеты и салат из молодой капусты, девчонки смеются: "А мы из отряда "Респект". Только через "э", мы ведь белгородские ребята, мы говорим: "рэспэкт"."Лагерь прикольный, здесь весело, хорошая столовая, комнаты ухоженные и чистый пляж. Здесь мне нравится очень", - признается Кирилл Буц. А его тезка по фамилии Аверин добавляет: "овощи здесь очень вкусные". Антон Щелуков из двенадцатого отряда в Песчаном в восторге от моря, а еще от того, что в "Бригантине очень хорошие вожатые" и можно найти много друзей. Двенадцатилетнему Андрею из отряда "Динамит" тоже нравится, как кормят в лагере, нравится ходить на дискотеку и слушать там "крутые песни", но больше всего - купаться в море.Педагоги смеются, услышав пожелание парня "побольше мероприятий", мол, детям постарше хотелось бы, чтобы дискотека была каждый день, чтобы танцы до упаду. Но если дать старшеклассникам волю, то их потом не соберешь, а в лагере дисциплина – прежде всего.Те, кто уже позавтракал, выстраиваются парами и стройными или не очень рядам идут сначала в свои корпуса за плавательными принадлежностями, а потом – на пляж. С 10 до 12 часов – такие желанные морские ванны.На море ходят утром и вечеромПоднятый желтый флаг означает, что купание в море разрешено, оно прогрелось до 22-23 градусов, штиль. В воду дети заходят группами по десять человек, их сопровождают двое вожатых – один заплывает чуть дальше, к буйкам, а второй – становится замыкающим. Плавают не больше 5-10 минут, затем настает черед следующей группы желающих окунуться.Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезонуНа пляже работают спасатели, есть медсестра и спортивный инструктор. Территория охраняется. За тем, чтобы все работали как следует, следят еще и старшие вожатые."В моем отряде находятся дети 11-12 лет. Работается отлично. У детей – хорошее настроение. Родители тоже рады, что их детей взяли в этот лагерь. И мы будем продолжать работать", - делится вожатый отряда №12 Михаил Павлович. И добавляет: "Спасибо лагерю за проведение квестов, игр, спартакиад - некогда детям сидеть и думать, чем заняться".Эта смена заехала в "Бригантину" десять дней назад. Уже 3 июля дети уедут. И еще через четыре дня сюда заедет новая смена юных белгородцев.Раннее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крым на отдых и оздоровление приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Также политик уточнил, что Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

https://crimea.ria.ru/20230614/v-krym-na-otdykh-priekhali-580-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129366764.html

https://crimea.ria.ru/20230616/arteku-98-let---pochti-vek-v-faktakh-i-fotosnimkakh-1129419650.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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