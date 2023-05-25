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Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону
Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону
За неделю до старта летней оздоровительной кампании в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили чуть более 2/3 детских лагерей... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T07:32
2023-05-25T07:32
роспотребнадзор
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В Роспотребнадзоре оценили готовность детских лагерей Крыма к сезону
В Роспотребнадзоре оценили готовность детских лагерей Крыма к сезону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За неделю до старта летней оздоровительной кампании в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили чуть более 2/3 детских лагерей республики и Севастополя. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.По ее словам, в этом году на полуострове должны открыться 352 детских лагеря. "Было больше, но какие-то лагеря сейчас отсеиваются по результатам экспертизы", – заметила Лысенко.При этом на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора получили только 209 из них. Она отметила, что до старта летней оздоровительной кампании осталась неделя, однако не все лагеря начнут работать с 1 июня: у некоторых еще есть время подготовиться, в частности проработать основные моменты, чтобы не допустить эпидосложнений."Некоторые стационарные оздоровительные лагеря начнут работать со второй смены. А ряд пришкольных лагерей - во вторую и третью смену будут работать", – пояснила Лысенко.Она добавила, что на рассмотрении специалистов Роспотребнадзора в данный момент находится около 100 пакетов документов."Мы над этим интенсивно работаем. Надеемся, что кампания стартует вовремя", – подытожила Лысенко. Ранее в управлении дополнительного образования минобрнауки Крыма заявили, что в детских лагерях в 2023 году отдохнут и оздоровятся около 170 тысяч крымских ребят.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечивается безопасность в детских лагерях КрымаКогда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагеряхВ Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году
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Детские лагеря в Крыму: Роспотребнадзор оценил готовность к сезону

Роспотребнадзор: в Крыму за неделю до старта сезона к приему детей не готовы 143 лагеря

07:32 25.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь в Крыму
Детский оздоровительный лагерь в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. За неделю до старта летней оздоровительной кампании в Крыму необходимые для работы заключения Роспотребнадзора получили чуть более 2/3 детских лагерей республики и Севастополя. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
В Роспотребнадзоре оценили готовность детских лагерей Крыма к сезону
07:32
По ее словам, в этом году на полуострове должны открыться 352 детских лагеря. "Было больше, но какие-то лагеря сейчас отсеиваются по результатам экспертизы", – заметила Лысенко.
При этом на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора получили только 209 из них.
"Это 23 стационарных лагеря и 186 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ", – уточнила эксперт ведомства.
Она отметила, что до старта летней оздоровительной кампании осталась неделя, однако не все лагеря начнут работать с 1 июня: у некоторых еще есть время подготовиться, в частности проработать основные моменты, чтобы не допустить эпидосложнений.
"Некоторые стационарные оздоровительные лагеря начнут работать со второй смены. А ряд пришкольных лагерей - во вторую и третью смену будут работать", – пояснила Лысенко.
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Она добавила, что на рассмотрении специалистов Роспотребнадзора в данный момент находится около 100 пакетов документов.
"Мы над этим интенсивно работаем. Надеемся, что кампания стартует вовремя", – подытожила Лысенко.
Ранее в управлении дополнительного образования минобрнауки Крыма заявили, что в детских лагерях в 2023 году отдохнут и оздоровятся около 170 тысяч крымских ребят.
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