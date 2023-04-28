Рейтинг@Mail.ru
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230428/kogda-v-sevastopole-nachnut-priem-zayavleniy-na-otdykh-detey-v-lageryakh-1128408666.html
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
Прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T08:45
2023-04-28T08:45
севастополь
михаил развожаев
отдых
отдых в крыму
новости
крым
новости крыма
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122827116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68b09f7d3dc67391d47f6d088c6bbb1e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба.Развожаев отметил, что несмотря на выделение дополнительных средств на путевки с учетом в том числе необходимости обеспечить ими детей участников СВО, оздоровить одновременно всех без исключения желающих не будет возможности. В связи с этим "нужен четкий, прежде всего справедливый, критерий отбора", отметил губернатор.Он поручил досрочно провести межведомственную комиссию по вопросу организации летнего детского оздоровления и предоставить информацию о том, куда и как необходимо подать соответствующее заявление."Прием заявлений начинается 2 мая", – уточнил Развожаев.Как сообщил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, дети участников специальной военной операции, а также инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей "будут обеспечиваться путевками во внеочередном порядке". Подать соответствующие заявки их родители и законные представители смогут в районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения.Приоритетное право на получение путевок получать те дети, которые еще ни разу бывали в лагере, уточнил Кривонос.Талантливых и одаренных детей обеспечат путевками по результатам отбора, который утвердил департамент образования, добавил он.Кривонос отметил, что подать документы на отдых детей можно через МФЦ, департамент образования или учебное заведение. Существенно сократить процесс и минимизировать пакет документов позволит портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму: что новогоОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023 Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом – эксперт
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122827116_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_565c4e62b61a81a4ea6a582983bbc87e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, отдых, отдых в крыму, новости, крым, новости крыма, правительство севастополя
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях

Губернатор Развожаев: прием заявлений на отдых в детские лагеря начинается 2 мая

08:45 28.04.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края.
Дети купаются на пляже Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края. - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба.
Развожаев отметил, что несмотря на выделение дополнительных средств на путевки с учетом в том числе необходимости обеспечить ими детей участников СВО, оздоровить одновременно всех без исключения желающих не будет возможности. В связи с этим "нужен четкий, прежде всего справедливый, критерий отбора", отметил губернатор.
Он поручил досрочно провести межведомственную комиссию по вопросу организации летнего детского оздоровления и предоставить информацию о том, куда и как необходимо подать соответствующее заявление.
"Прием заявлений начинается 2 мая", – уточнил Развожаев.
Как сообщил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, дети участников специальной военной операции, а также инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей "будут обеспечиваться путевками во внеочередном порядке". Подать соответствующие заявки их родители и законные представители смогут в районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения.
Приоритетное право на получение путевок получать те дети, которые еще ни разу бывали в лагере, уточнил Кривонос.
"Совместно с коллегами из департамента труда и социальной защиты проработали ряд вопросов, и в проекте постановления предусмотрено одно из главных условий – обеспечение путевками детей, которые ранее не отдыхали в детских лагерях Севастополя", – сказал Кривонос.
Талантливых и одаренных детей обеспечат путевками по результатам отбора, который утвердил департамент образования, добавил он.
Кривонос отметил, что подать документы на отдых детей можно через МФЦ, департамент образования или учебное заведение. Существенно сократить процесс и минимизировать пакет документов позволит портал Госуслуг.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детский отдых в Крыму: что нового
Отдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023
Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом – эксперт
 
СевастопольМихаил РазвожаевОтдыхОтдых в КрымуНовостиКрымНовости КрымаПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Транспортный коллапс в Симферополе – город "сковали" 9-балльные пробки
08:45Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
08:08Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
07:39Центры амбулаторной онкологической помощи развернули в пяти городах Крыма
07:12Почти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
07:03Более 500 населенным пунктам Крыма угрожают природные пожары
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 апреля
22:05Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина
21:55Главные новости Крыма: 27 апреля
21:42Главные события и заявления дня: 27 апреля
21:07Симферополь второй раз за сутки остался без света
20:51Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в Донецке
20:45ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – город обесточен
20:35Где в Крыму построят новый корпус онкодиспансера
20:16Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
20:03В Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборники
19:48На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
19:37Павленко сообщила о кадровых перестановках в руководстве Ялты
19:27Марат Касем отпущен под подписку о невыезде
Лента новостейМолния