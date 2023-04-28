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Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
Прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T08:45
2023-04-28T08:45
2023-04-28T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба.Развожаев отметил, что несмотря на выделение дополнительных средств на путевки с учетом в том числе необходимости обеспечить ими детей участников СВО, оздоровить одновременно всех без исключения желающих не будет возможности. В связи с этим "нужен четкий, прежде всего справедливый, критерий отбора", отметил губернатор.Он поручил досрочно провести межведомственную комиссию по вопросу организации летнего детского оздоровления и предоставить информацию о том, куда и как необходимо подать соответствующее заявление."Прием заявлений начинается 2 мая", – уточнил Развожаев.Как сообщил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, дети участников специальной военной операции, а также инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей "будут обеспечиваться путевками во внеочередном порядке". Подать соответствующие заявки их родители и законные представители смогут в районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения.Приоритетное право на получение путевок получать те дети, которые еще ни разу бывали в лагере, уточнил Кривонос.Талантливых и одаренных детей обеспечат путевками по результатам отбора, который утвердил департамент образования, добавил он.Кривонос отметил, что подать документы на отдых детей можно через МФЦ, департамент образования или учебное заведение. Существенно сократить процесс и минимизировать пакет документов позволит портал Госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму: что новогоОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023 Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом – эксперт
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Когда в Севастополе начнут прием заявлений на отдых детей в лагерях
Губернатор Развожаев: прием заявлений на отдых в детские лагеря начинается 2 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев, его слова приводит пресс-служба.
Развожаев отметил, что несмотря на выделение дополнительных средств на путевки с учетом в том числе необходимости обеспечить ими детей участников СВО, оздоровить одновременно всех без исключения желающих не будет возможности. В связи с этим "нужен четкий, прежде всего справедливый, критерий отбора", отметил губернатор.
Он поручил досрочно провести межведомственную комиссию по вопросу организации летнего детского оздоровления и предоставить информацию о том, куда и как необходимо подать соответствующее заявление.
"Прием заявлений начинается 2 мая", – уточнил Развожаев.
Как сообщил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, дети участников специальной военной операции, а также инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей "будут обеспечиваться путевками во внеочередном порядке". Подать соответствующие заявки их родители и законные представители смогут в районных управлениях департамента труда и социальной защиты населения.
Приоритетное право на получение путевок получать те дети, которые еще ни разу бывали в лагере, уточнил Кривонос.
"Совместно с коллегами из департамента труда и социальной защиты проработали ряд вопросов, и в проекте постановления предусмотрено одно из главных условий – обеспечение путевками детей, которые ранее не отдыхали в детских лагерях Севастополя", – сказал Кривонос.
Талантливых и одаренных детей обеспечат путевками по результатам отбора, который утвердил департамент образования, добавил он.
Кривонос отметил, что подать документы на отдых детей можно через МФЦ, департамент образования или учебное заведение. Существенно сократить процесс и минимизировать пакет документов позволит портал Госуслуг.
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