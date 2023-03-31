https://crimea.ria.ru/20230331/detskiy-otdykh-v-krymu-chto-novogo-1127885447.html
Детский отдых в Крыму: что нового
Детский отдых в Крыму: что нового - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Детский отдых в Крыму: что нового
Подать заявку на получение детской оздоровительной путевки с этого года можно на сайте госуслуг. Об этом и других новшествах в организации отдыха для школьников РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T07:47
2023-03-31T07:47
2023-03-31T07:47
дети
отдых
крым
новости крыма
оксана красникова
минобраз крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127885308_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d21be6b724ee0358a5efff7753f503.jpg
Симферополь, 31 мар – РИА Новости Крым. Подать заявку на получение детской оздоровительной путевки с этого года можно на сайте госуслуг. Об этом и других новшествах в организации отдыха для школьников на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова."Во многих школах их централизованно собирают и передают в управления муниципалитетов, которые занимаются выдачей путевок. Но в этом году заявления можно будет подать и через сайт госуслуг, фактически не выходя из дому. А когда подойдет очередь для получения путевки, то вас пригласят для сдачи полного пакета документов", - рассказала Красникова.Оформить все необходимые документы онлайн невозможно, потому что в их число входит медицинская справка и справка об эпидокружении ребенка, которые выдаются за три дня до заезда.В этом сезоне отдохнуть в детских лагерях смогут ребята, состоящие на всех видах учета в органах МВД. Еще одно нововведение этого года – создание почти в каждом муниципалитете трудовых отрядов."Очень много поступало заявок о том, что ребята хотят работать, хотят получить какой-то новый опыт, который им пригодится в будущем. Поэтому сейчас в каждом муниципалитете как минимум по одному трудовому отряду будет создано. И помимо опыта, ребята получат заработную плату. Это тоже очень важно", - заметила Красникова.Несовершеннолетние в трудовых отрядах могут работать не более четырех часов, им будет предоставлено на это время место работы, и педагоги будут контролировать, чтобы им создавались безопасные условия труда.Как ранее сообщалось, в этом году на организацию детского отдыха было дополнительно выделено из республиканского бюджета 150 млн рублей. Кроме того, отдохнуть в Крыму за счет государства смогут дети из новых освобожденных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительствоВ Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 годуЭто странное слово "Тирлям": Театр детям и для детей
https://crimea.ria.ru/20220524/v-rossii-podschitali-skolko-deneg-vernuli-roditelyam-za-detskiy-otdykh-1123326411.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127885308_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d08cfad1418c106263bfb4fdace837c.jpg
Оформить путевку в Крым для ребенка теперь можно на госуслугах
Оформить путевку в Крым для ребенка теперь можно на госуслугах
2023-03-31T07:47
true
PT0M57S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, отдых, крым, новости крыма, оксана красникова, минобраз крыма, общество
Детский отдых в Крыму: что нового
Оформить путевку в Крым для ребенка теперь можно на госуслугах
Симферополь, 31 мар – РИА Новости Крым. Подать заявку на получение детской оздоровительной путевки с этого года можно на сайте госуслуг. Об этом и других новшествах в организации отдыха для школьников на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Оксана Красникова.
"Во многих школах их централизованно собирают и передают в управления муниципалитетов, которые занимаются выдачей путевок. Но в этом году заявления можно будет подать и через сайт госуслуг, фактически не выходя из дому. А когда подойдет очередь для получения путевки, то вас пригласят для сдачи полного пакета документов", - рассказала Красникова.
Оформить все необходимые документы онлайн невозможно, потому что в их число входит медицинская справка и справка об эпидокружении ребенка, которые выдаются за три дня до заезда.
"Еще из нововведений хочется отметить, что в этом году у нас будет значительно больше профильных смен, - отметила заместитель министра. - Это и Юнармия, и Российское движение детей и молодежи. Будет очень интересная новая смена в этом году – "Орлята России". Победители конкурса "Орлята России" смогут выехать и отдохнуть прямо целыми классами, со своим учителем. В рамках этой профильной смены наш крымский университет, КИПУ, организует интересную программу совместно со старшеклассниками - учащимися профильных психолого-педагогических классов".
В этом сезоне отдохнуть в детских лагерях смогут ребята, состоящие на всех видах учета в органах МВД. Еще одно нововведение этого года – создание почти в каждом муниципалитете трудовых отрядов.
"Очень много поступало заявок о том, что ребята хотят работать, хотят получить какой-то новый опыт, который им пригодится в будущем. Поэтому сейчас в каждом муниципалитете как минимум по одному трудовому отряду будет создано. И помимо опыта, ребята получат заработную плату. Это тоже очень важно", - заметила Красникова.
Несовершеннолетние в трудовых отрядах могут работать не более четырех часов, им будет предоставлено на это время место работы, и педагоги будут контролировать, чтобы им создавались безопасные условия труда.
Как ранее сообщалось, в этом году на организацию детского отдыха было дополнительно выделено из республиканского бюджета 150 млн рублей. Кроме того, отдохнуть в Крыму за счет государства смогут дети из новых освобожденных регионов России.
Читайте также на РИА Новости Крым: