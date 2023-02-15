https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-ischut-puti-spaseniya-industrii-detskogo-turizma-v-2023-godu-1126988750.html

В Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году

В Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году - РИА Новости Крым, 15.02.2023

В Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году

Устаревшие корпуса и оборудование, сложности с заполнением лагерей и привлечением вожатых в Крым – только часть задач, решение которых старались найти... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T14:46

2023-02-15T14:46

2023-02-15T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Устаревшие корпуса и оборудование, сложности с заполнением лагерей и привлечением вожатых в Крым – только часть задач, решение которых старались найти руководители детских оздоровительных организаций, сотрудники профильных министерств и ведомств в ходе заседания по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Крыму.С подобными сложностями регион сталкивается не впервые. Годом ранее из-за режима "закрытого неба" дети из отдаленных регионов страны не смогли приехать в Крым на оздоровление в бюджетные санатории и детские оздоровительные лагеря. Образовавшиеся пустующие места отчасти удалось заполнить за счет школьников из теперь уже новых регионов страны – Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Летом их число превысило 20 тысяч, еще более пяти тысяч посетили крымские здравницы осенью.Как сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова, большая часть существующих в республике детских оздоровительных учреждений нуждаются в реконструкции, ремонте и доведении до современных стандартов. Кроме того, с 2014 года в республике не работают пять лагерей. Это подведомственные министерству "Черноморье" и "Космос", и находящие в управлении муниципалитета Симферополя "Бакланово", "Отважный" и "Лесной". По предварительным оценкам, на это потребуется более 13 млрд рублей. В настоящее время бюджет не располагает необходимыми средствами. Однако и заполнить действующие лагеря оказалось не такой простой задачей.Лагеря пока заполнены только на 8%"На сегодня договорами на весь летний период обеспечены только 5 684 места из существующих 73 730 мест. Это очень маленький процент – 7,7. Необходимо заполнить еще как минимум 47 862 места", – сообщила Красникова.Данные приведены с учетом того, что в этом году на приобретение путевок в республиканском бюджете заложено на 200 млн рублей больше, чем в прошлом. По словам замминистра, чтобы заполнить все свободные места крымскими детьми, необходимо изыскать еще более 1,6 млрд рублей.Отчасти решить вопрос пустующих мест можно за счет прошлогоднего опыта. Тогда субъекты оплачивали оздоровление детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в крымских лагерях.Программа показала себя успешно, так как для детей это была социализация, а для лагерей - стабильная работа и сохранение коллективов. Поэтому высока вероятность, что она будет продолжена, отметила уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.Логистика и вожатые: как сложить составляющиеНо даже если удастся заполнить детские лагеря, останется еще один, не менее значимый вопрос – недостаток вожатых. Дело в том, что логистика не позволяет прибыть в Крым не только детям из отдаленных регионов страны, но и студенческим отрядам. А, как правило, за их счет формировались коллективы вожатых.Решение этого вопроса участники заседания видят в привлечении студентов из соседнего Севастополя, где не так много детских лагерей, но значительное число вузов.В свою очередь директор курортного объединения "Солнечная Таврика" Людмила Ермакова отметила, что недостаточно только подготовить вожатых. Крайне важно, чтобы каждый из них прибыл в оздоровительное учреждение с полным пакетом документов. Последний включает в том числе календарь прививок, психологическое освидетельствование и сертификат. Без их предоставления юного педагога не смогут допустить к детям."К сожалению, заранее эти документы не готовятся, и потом приходится решать все в пожарном порядке. Допустим, мы планировали 100 вожатых, а с документами только 39. Это доставляет очень серьезные неудобства", – пояснила Ермакова. И попросила, чтобы при подготовке вожатых на это обратили пристальное внимание.Сколько стоит лагерю открытьсяС учетом прошлого года и достаточно низкой нынешней востребованности детского оздоровительного отдыха многие лагеря могут столкнуться со сложностями еще на этапе подготовки к открытию.Как пояснила Людмила Ермакова, стоимость бюджетной детской путевки на 21 день в этом году увеличили на 400 рублей – до 36 тысяч рублей. Для сравнения, в коммерческих лагерях цена отдыха стартует от 70 тысяч рублей за смену. При этом стоимость разного рода экспертиз и разрешений одинакова как для коммерческих, так и бюджетных предприятий. Данный факт собеседница назвала несправедливым, а некоторые меры – например, забор проб морской воды в каждом из граничащих друг с другом оздоровительных учреждений – исчерпывающими.Директор курортного объединения подчеркнула, что недостаточно собрать пакет разрешений к открытию – в течение всего лета необходимо проводить повторные исследования грунта, морской и питьевой воды. Последний в республике делает только одна коммерческая организация. По словам Ермаковой, за курортный сезон анализ питьевой воды обходится в миллион рублей.В этом году к обязательным для оздоровительных лагерей добавляется еще одно требование – установка сигнализации по периметру учреждения. Ее работу необходимо наладить к началу сезона. Учитывая стоимость аппаратуры, работ и сезонность детского отдыха, отбить вложения удастся не скоро.Государство нам поможетПоводя итог заседания комитета, спикер Госсовета РК Владимир Константинов указал на роль курортной отрасли в целом и детского оздоровительного туризма в частности в экономике региона, сравнив ее с нефтью и газом.В этой связи необходимо рассмотреть вопрос увеличения финансирования отрасли из регионального бюджета. Кроме того, депутаты Госсовета совместно с законодательными собраниями других южных регионов России обратятся к правительству РФ с просьбой продлить действие программы детского туристического кешбэка. Также будет увеличено число поездов дальнего следования в Крым на летний период.В Крыму действуют 337 детских оздоровительных объектов, в том числе 287 лагерей дневного пребывания при школах и 50 загородных лагерей отдыха и оздоровления.Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023Школьники смогут путешествовать по России бесплатно

https://crimea.ria.ru/20221017/bolee-22-tysyach-detey-iz-donbassa-otdokhnuli-etim-letom-v-detskikh-lageryakh-1124888032.html

https://crimea.ria.ru/20221114/k-2025-godu-artek-mozhet-stat-samym-bolshim-v-mire-detskim-lagerem-1125356411.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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