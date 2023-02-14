https://crimea.ria.ru/20230214/otkuda-budut-khodit-poezda-v-krym-letom-2023-goda-1126979607.html

Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 года

Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 года - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 года

Предстоящим летом маршрутная сеть поездов в Крым расширится, на данный момент на курортный сезон назначены семь круглогодичных и 10 сезонных поездов. Об этом... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T19:21

2023-02-14T19:21

2023-02-14T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Предстоящим летом маршрутная сеть поездов в Крым расширится, на данный момент на курортный сезон назначены семь круглогодичных и 10 сезонных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Летом 2023 года маршрутная сеть поездов "Таврия" расширится. В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены семь круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.Как уточнили в компании, четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два – с Санкт-Петербургом и 11 – с регионами материковой части России.На сегодняшний день уже назначены поезда Москва – Евпатория (с 3 марта по 4 ноября через день), и два поезда сообщением Москва – Феодосия. Один из них будет курсировать с 27 мая по 25 сентября два раза в три дня, другой – с 26 мая по 26 сентября один раз в три дня.№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория начнет ходить с 27 апреля по 28 сентября ежедневно. В его составе будет курсировать группа беспересадочных вагонов Псков –Чудово – Евпатория (по датам).Поезд Мурманск – Севастополь будет ходить с 1 мая по 28 сентября один раз в неделю (по понедельникам – из Севастополя, по четвергам – из Мурманска). В его составе будет курсировать группа беспересадочных вагонов Архангельск – Обозерская – Севастополь. Первый раз в этом году вагоны отправятся из Севастополя 1 мая.Поезд №374/373 Смоленск – Симферополь назначен на 29 апреля, также он будет ходить в мае. Со 2 июня по 18 сентября поезд назначен через день, после 19 сентября продолжит курсировать в отдельные дни. В его составе также будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Курск – Симферополь.Поезд №395/396 Волгоград – Симферополь назначен с 21 апреля по 9 декабря с периодичностью через день.Для обеспечения транспортной доступности Крыма по железной дороге и удовлетворения спроса на билеты прорабатывается вопрос назначения дополнительных поездов из Москвы, добавили в компании.Также во время летнего сезона 2023 продолжат курсировать круглогодичные поезда, связывающие Симферополь и Севастополь с Москвой, Санкт-Петербургом, Омском, Пермью, Адлером и Кисловодском.Читайте также на РИА Новости Крым:С мая в Крым поедут дополнительные поездаПродажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объемеПоезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну

https://crimea.ria.ru/20230124/soobschenie-s-krymom-kak-organizuyut-perevozki-na-poezdakh-v-2023-godu-1126559205.html

https://crimea.ria.ru/20230209/kakie-privilegii-poluchat-voennosluzhaschie-pri-pokupke-biletov-na-poezda-1126867371.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, туризм в крыму, новости крыма