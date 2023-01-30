https://crimea.ria.ru/20230130/poezda-v-krym-iz-moskvy--otkryty-prodazhi-biletov-na-vesnu-1126670251.html

Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну

Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну

Продажи билетов на весенние поезда в Крым из Москвы возобновлены. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T15:50

2023-01-30T15:50

2023-01-30T15:51

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Продажи билетов на весенние поезда в Крым из Москвы возобновлены. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".Реализация билетов была приостановлена в связи с необходимостью корректировки расписания. Изменения вызваны проведением ремонтных работ на железной дороге.Новое расписание поездов в Крым из МосквыТак, скорректировано время отправления поезда №27/28 из Москвы в Симферополь. 27 – 28 апреля, а также 2 – 5, 10 – 19, 22– 30 мая железнодорожный состав отправится из российской столицы в крымскую на полтора часа раньше расписания – в 7:10.Также открыты продажи на поезда №91/92 Москва – Севастополь и №173/174 Москва – Евпатория. Изменения в расписании этих поездов незначительные, уточнили в компании. Ознакомиться с ними можно на сайте перевозчика, выбрав конкретную дату отправления поезда.Об открытии продаж на поезд №165/166 Москва – Симферополь в другие даты и на поезда из Петербурга в Крым и обратно перевозчик сообщит дополнительно.Рост пассажиропотока в КрымВ этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом ранее сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев."В летний туристический сезон 2022 года перевезено 2,2 млн пассажиров, что на 76% больше аналогичного периода прошлого года. В 2023 году планируется обеспечить перевозку 3 млн пассажиров. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов с 17 до 22", - сообщил он.Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуЛьготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраляПассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, расписание поездов, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости крыма, общество, туризм в крыму