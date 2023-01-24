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Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T16:36
2023-01-24T16:36
крым
поезд
железные дороги крыма
общество
россия
транспорт
министр транспорта рф виталий савельев
минтранс россии
новости крыма
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством."В летний туристический сезон 2022 года перевезено 2,2 млн пассажиров, что на 76% больше аналогичного периода прошлого года. В 2023 году планируется обеспечить перевозку 3 млн пассажиров. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов с 17 до 22", - сообщил он.Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов."Таким образом, планируем обеспечить достаточные проводные мощности на всех маршрутах в южном направлении", - подчеркнул Савельев.Мультимодальные перевозкиВ этом году Минтранс планирует сформировать 10 новых мультимодальных маршрутов, которые дополнят имеющиеся в наличии 43 маршрута. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Например, поездка в Крым реализуется через транспортно-пересадочный узел в Анапе.Мультимодальные перевозки стали особенно актуальными после того, как ряд южных аэропортов, в том числе воздушная гавань Симферополя, закрылись на фоне обострения ситуации на Украине.Ограничение полетов в Крым и на юге РоссииРосавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20230119/bilety-na-poezd-simferopol---moskva-snova-v-prodazhe-1126473735.html
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крым, поезд, железные дороги крыма, общество, россия, транспорт, министр транспорта рф виталий савельев, минтранс россии, новости крыма, гранд сервис экспресс
Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

Поезда в Крым: как организуют перевозки с учетом закрытого неба

16:36 24.01.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"В летний туристический сезон 2022 года перевезено 2,2 млн пассажиров, что на 76% больше аналогичного периода прошлого года. В 2023 году планируется обеспечить перевозку 3 млн пассажиров. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов с 17 до 22", - сообщил он.
Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов.
"Таким образом, планируем обеспечить достаточные проводные мощности на всех маршрутах в южном направлении", - подчеркнул Савельев.
Симферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Мультимодальные перевозки

В этом году Минтранс планирует сформировать 10 новых мультимодальных маршрутов, которые дополнят имеющиеся в наличии 43 маршрута. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Например, поездка в Крым реализуется через транспортно-пересадочный узел в Анапе.
"Мультимодальные перевозки будут применены на наиболее популярных направлениях страны, это курорты Алтая, Черноморского побережья, города "Золотого кольца" и другие", - проинформировал он.
Мультимодальные перевозки стали особенно актуальными после того, как ряд южных аэропортов, в том числе воздушная гавань Симферополя, закрылись на фоне обострения ситуации на Украине.
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Ограничение полетов в Крым и на юге России

Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
 
КрымПоездЖелезные дороги КрымаОбществоРоссияТранспортМинистр транспорта РФ Виталий СавельевМинтранс РоссииНовости КрымаГранд Сервис Экспресс
 
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16:36Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году
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