https://crimea.ria.ru/20230124/soobschenie-s-krymom-kak-organizuyut-perevozki-na-poezdakh-v-2023-godu-1126559205.html

Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 году

В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T16:36

2023-01-24T16:36

2023-01-24T16:36

крым

поезд

железные дороги крыма

общество

россия

транспорт

министр транспорта рф виталий савельев

минтранс россии

новости крыма

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством."В летний туристический сезон 2022 года перевезено 2,2 млн пассажиров, что на 76% больше аналогичного периода прошлого года. В 2023 году планируется обеспечить перевозку 3 млн пассажиров. Перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов с 17 до 22", - сообщил он.Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов."Таким образом, планируем обеспечить достаточные проводные мощности на всех маршрутах в южном направлении", - подчеркнул Савельев.Мультимодальные перевозкиВ этом году Минтранс планирует сформировать 10 новых мультимодальных маршрутов, которые дополнят имеющиеся в наличии 43 маршрута. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Например, поездка в Крым реализуется через транспортно-пересадочный узел в Анапе.Мультимодальные перевозки стали особенно актуальными после того, как ряд южных аэропортов, в том числе воздушная гавань Симферополя, закрылись на фоне обострения ситуации на Украине.Ограничение полетов в Крым и на юге РоссииРосавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Таким образом, сообщение с полуостровом пока осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.

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https://crimea.ria.ru/20230116/passazhirskiy-trafik-na-poezdakh-tavriya-za-god-vyros-pochti-vdvoe-1126416060.html

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