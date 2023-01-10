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Полеты в Крым по-прежнему ограничены
Полеты в Крым по-прежнему ограничены - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Полеты в Крым по-прежнему ограничены
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать, в случае изменений информация будет в обязательном порядке... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T18:15
2023-01-10T18:15
2023-01-10T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать, в случае изменений информация будет в обязательном порядке обнародована. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеВ России прогнозируют рост зимнего турпотокаКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением
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новости крыма, крым, аэропорт симферополь, симферополь, транспорт, минтранс россии
Полеты в Крым по-прежнему ограничены
Минтранс: ограничения в работе 11 аэропортов юга и центра России продолжают действовать
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать, в случае изменений информация будет в обязательном порядке обнародована. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России. Учитывая, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер, она направляется в аэропорты и авиакомпании в установленном порядке для использования в работе", - приводит сообщение РИА Новости.
Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
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