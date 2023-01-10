https://crimea.ria.ru/20230110/polety-v-krym-po-prezhnemu-ogranicheny-1126330390.html

Полеты в Крым по-прежнему ограничены

Полеты в Крым по-прежнему ограничены - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Полеты в Крым по-прежнему ограничены

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать, в случае изменений информация будет в обязательном порядке... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T18:15

2023-01-10T18:15

2023-01-10T18:15

новости крыма

крым

аэропорт симферополь

симферополь

транспорт

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120485727_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c96072920844c6bed2e3fb4995de7634.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продолжает действовать, в случае изменений информация будет в обязательном порядке обнародована. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеВ России прогнозируют рост зимнего турпотокаКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщением

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, аэропорт симферополь, симферополь, транспорт, минтранс россии