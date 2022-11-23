https://crimea.ria.ru/20221123/turizm-kryma-nedoschitalsya-treti-dokhodov-iz-za-problem-s-aviasoobscheniem-1125517439.html

Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением

Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением

Доходы туристической отрасли Крыма снизились почти на треть по итогам девяти месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер республиканского парламента РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T21:22

2022-11-23T21:22

2022-11-23T21:22

крым

туризм в крыму

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Доходы туристической отрасли Крыма снизились почти на треть по итогам девяти месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.Он отметил, что столь серьезное падение произошло по объективным причинам. В частности, из-за прерванного авиасообщения и других логистических особенностей прошедшего сезона.При этом глава парламента подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, отрасль удалось не только сохранить, но и начать постепенную модернизацию туристических и объектов размещения.По данным экспертов сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Симферополь вошел в топ-5 мест, которые планировали посетить российские туристы в ноябре.По итогам 10 месяцев года расходы крымского бюджета почти на треть превысили показатель 2021 года.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, владимир константинов