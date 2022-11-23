https://crimea.ria.ru/20221123/turizm-kryma-nedoschitalsya-treti-dokhodov-iz-za-problem-s-aviasoobscheniem-1125517439.html
Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
Доходы туристической отрасли Крыма снизились почти на треть по итогам девяти месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер республиканского парламента РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T21:22
2022-11-23T21:22
2022-11-23T21:22
крым
туризм в крыму
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Доходы туристической отрасли Крыма снизились почти на треть по итогам девяти месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.Он отметил, что столь серьезное падение произошло по объективным причинам. В частности, из-за прерванного авиасообщения и других логистических особенностей прошедшего сезона.При этом глава парламента подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, отрасль удалось не только сохранить, но и начать постепенную модернизацию туристических и объектов размещения.По данным экспертов сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Симферополь вошел в топ-5 мест, которые планировали посетить российские туристы в ноябре.По итогам 10 месяцев года расходы крымского бюджета почти на треть превысили показатель 2021 года.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, владимир константинов
Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
Доходы туристической области Крыма в этом году снизились почти на 30% – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Доходы туристической отрасли Крыма снизились почти на треть по итогам девяти месяцев. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
"В курортной сфере за 9 месяцев текущего года мы имеем минус 29,5% при шести миллионах туристов", – написал Константинов.
Он отметил, что столь серьезное падение произошло по объективным причинам. В частности, из-за прерванного авиасообщения и других логистических особенностей прошедшего сезона.
При этом глава парламента подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, отрасль удалось не только сохранить, но и начать постепенную модернизацию туристических и объектов размещения.
"А значит, при восстановлении военно-политической стабильности, при нормальной работе транспорта мы имеем все основания ждать здесь прорыва", – уверен он.
По данным
экспертов сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Симферополь вошел в топ-5 мест, которые планировали посетить российские туристы в ноябре.
По итогам 10 месяцев года расходы крымского бюджета почти на треть превысили показатель 2021 года.