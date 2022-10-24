https://crimea.ria.ru/20221024/na-poezde-v-osen-skolko-stoit-priekhat-v-krym-v-noyabre-1125054598.html

На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре

На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре - РИА Новости Крым, 24.10.2022

На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре

В ноябрьские праздники россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Крым и Адлер, выбирая для своих путешествий железнодорожное... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T19:48

2022-10-24T19:48

2022-10-24T19:48

туризм

крым

железные дороги крыма

туризм в крыму

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244015_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7f2508a8455c71d13f06b8ffa2ff01c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ноябрьские праздники россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Крым и Адлер, выбирая для своих путешествий железнодорожное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.По данным экспертов, средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону.Больше всего поездок на ноябрьские праздники запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте – Москва – Нижний Новгород, замыкает тройку маршрут Москва – Казань, за билет платят в среднем 3 035 рублей.Также в список попали несколько южных направлений – Симферополь, Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар. Билет в крымскую столицу в среднем обойдется туристам в 5 551 руб. в одну сторону. "Если доля направления Краснодар — Адлер за год почти не изменилась, то доли других трех маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Люди пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы", – отмечают аналитики.Вместе с тем, россияне продолжают выезжать заграницу. Так, 95% поездок запланированы в города Беларуси – Минск, Могилев, Гомель и Витебск.Ранее туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту.

https://crimea.ria.ru/20221021/shkolniki-novykh-regionov-rf-poluchili-50-skidku-na-proezd-v-poezdakh--1125015299.html

https://crimea.ria.ru/20221013/zimoy-v-krym-budet-khodit-devyat-poezdov-po-vosmi-marshrutam-1124849452.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, туризм в крыму, общество