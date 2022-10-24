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На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре
На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре - РИА Новости Крым, 24.10.2022
На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре
В ноябрьские праздники россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Крым и Адлер, выбирая для своих путешествий железнодорожное... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T19:48
2022-10-24T19:48
туризм
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железные дороги крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ноябрьские праздники россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Крым и Адлер, выбирая для своих путешествий железнодорожное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.По данным экспертов, средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону.Больше всего поездок на ноябрьские праздники запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте – Москва – Нижний Новгород, замыкает тройку маршрут Москва – Казань, за билет платят в среднем 3 035 рублей.Также в список попали несколько южных направлений – Симферополь, Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар. Билет в крымскую столицу в среднем обойдется туристам в 5 551 руб. в одну сторону. "Если доля направления Краснодар — Адлер за год почти не изменилась, то доли других трех маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Люди пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы", – отмечают аналитики.Вместе с тем, россияне продолжают выезжать заграницу. Так, 95% поездок запланированы в города Беларуси – Минск, Могилев, Гомель и Витебск.Ранее туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту.
https://crimea.ria.ru/20221021/shkolniki-novykh-regionov-rf-poluchili-50-skidku-na-proezd-v-poezdakh--1125015299.html
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крым, железные дороги крыма, туризм в крыму, общество
На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре

Симферополь вошел в топ-5 мест, куда туристы поедут в ноябре поездом

19:48 24.10.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ноябрьские праздники россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Крым и Адлер, выбирая для своих путешествий железнодорожное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
По данным экспертов, средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону.
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Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
Больше всего поездок на ноябрьские праздники запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте – Москва – Нижний Новгород, замыкает тройку маршрут Москва – Казань, за билет платят в среднем 3 035 рублей.
Также в список попали несколько южных направлений – Симферополь, Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар. Билет в крымскую столицу в среднем обойдется туристам в 5 551 руб. в одну сторону.
"Если доля направления Краснодар — Адлер за год почти не изменилась, то доли других трех маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Люди пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы", – отмечают аналитики.
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Вместе с тем, россияне продолжают выезжать заграницу. Так, 95% поездок запланированы в города Беларуси – Минск, Могилев, Гомель и Витебск.
Ранее туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту.
 
ТуризмКрымЖелезные дороги КрымаТуризм в КрымуОбщество
 
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