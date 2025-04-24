https://crimea.ria.ru/20250424/aktsii-georgievskaya-lentochka-dali-start-na-zemle-i-v-kosmose-1145941038.html

Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе

Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе

В России стартовала традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка". За 20 лет она стала поистине народной. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T15:37

2025-04-24T15:37

2025-04-24T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В России стартовала традиционная ежегодная акция "Георгиевская ленточка". За 20 лет она стала поистине народной. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым, посвященного началу ежегодной акции, подчеркнул, что за прошедшее время стало однозначно ясно, каким мощным символом для людей по всему миру стала черно-оранжевая лента.Начало акции также приветствовали главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симонян и герой России, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.Советник Международной медиагруппы "Россия сегодня", автор акции Наталья Лосева вспомнила, как родилась идея лозунга "Я помню, я горжусь", который стал неотъемлемой частью акции. По ее словам, в 2005 году это было неким сопротивлением пропаганде забвения подвигов дедов и прадедов и величия родины-России.Она вспомнила, что первые ленточки делали и закупали силами журналистов, волонтеров и общественников.В этом году, отметила председатель центрального штаба "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, по всему миру с 24 апреля по 9 мая будут организованы более 8 тысяч мест распространения одного из символов мужества и славы России. "Георгиевская ленточка переплетает поколения. Она стала сегодня нашим новым символом единства, правды и благодарности. Значение этого символа с начала СВО стало шире. Раньше мы повязывали георгиевскую ленту, чтобы поблагодарить ветеранов Великой Отечественной. Сегодня мы повязываем ее в благодарность всем защитникам Отечества, которые совершали свои подвиги в разные исторические периоды. Это наша благодарность и воинам в зоне СВО. Она объединяет миллионы жителей России и других стран", - отметила Занко.Она отметила, что в ряде стран по понятным причинам волонтеры не смогут распространять ленты: в странах Прибалтики, на Украине, например, это запрещено на законодательном уровне."Наш народ верил, что после нашей великой Победы и Нюрнбергского трибунала с нацизмом будет покончено, но так называемый неонацизм нашел убежище в странах Европы и, что самое печальное для нас – в братской стране Украине. И наша сейчас задача, нашей всей страны и народа – до конца завершить этот конфликт, навсегда побороть нацизм и не дать ему возродиться", - подчеркнул Герой России, участник программы "Время героев", заместитель председателя госкомитета молодежной политики Крыма Антон Старостин.А исполнительный директор регионального отделения "Волонтеры Победы" в Республике Крым Мария Акуратова добавила, что зачастую участники СВО просят у волонтеров вложить в посылки георгиевские ленты.В этом году акция проходит и в космосе – к ней присоединились российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, которые в настоящее время находятся на международной космической станции.А Сергей Рыжиков добавил, что он надеется, что в этом году георгиевских ленточек по всему миру будет так много, что их можно будет увидеть из космоса.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали крымчане, участники Крымской весны, а также позже - бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских боевиков.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война.Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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