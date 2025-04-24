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Путин назвал условия для развития экономики России - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Путин назвал условия для развития экономики России
Путин назвал условия для развития экономики России - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Путин назвал условия для развития экономики России
Президент России Владимир Путин поставил задачу использовать международную экономическую обстановку для развития отечественной экономики. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T14:23
2025-04-24T14:23
владимир путин (политик)
россия
экономика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу использовать международную экономическую обстановку для развития отечественной экономики. Об этом он заявил в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства в четверг.Президент подчеркнул, что сейчас международная экономическая обстановка усложняется, а товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы.19 апреля Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в нашей стране. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательностиВ Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с РоссиейСанкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
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владимир путин (политик), россия, экономика, политика, в мире, новости
Путин назвал условия для развития экономики России

Для развития экономики России нужно использовать новые возможности – Путин

14:23 24.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу использовать международную экономическую обстановку для развития отечественной экономики. Об этом он заявил в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства в четверг.
Президент подчеркнул, что сейчас международная экономическая обстановка усложняется, а товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы.

"Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, а главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта, для укрепления отечественной экономики в целом. Чтобы при любых внешних условиях добиваться поступательного динамичного движения вперед", - отметил российский лидер.

19 апреля Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в нашей стране.
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