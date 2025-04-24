https://crimea.ria.ru/20250424/putin-nazval-usloviya-dlya-razvitiya-ekonomiki-rossii-1145934455.html

Путин назвал условия для развития экономики России

Путин назвал условия для развития экономики России - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Путин назвал условия для развития экономики России

Президент России Владимир Путин поставил задачу использовать международную экономическую обстановку для развития отечественной экономики. Об этом он заявил в... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T14:23

2025-04-24T14:23

2025-04-24T14:23

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу использовать международную экономическую обстановку для развития отечественной экономики. Об этом он заявил в рамках совещания по экономическим вопросам с членами правительства в четверг.Президент подчеркнул, что сейчас международная экономическая обстановка усложняется, а товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы.19 апреля Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в нашей стране. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на 5 месте в России по инвестиционной привлекательностиВ Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с РоссиейСанкции Запада против России – Путин назвал точную цифру

https://crimea.ria.ru/20250423/rost-rublya-i-rekordnyy-spros-na-zoloto-chto-budet-s-ekonomikoy-rossii-1145873560.html

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2025

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владимир путин (политик), россия, экономика, политика, в мире, новости