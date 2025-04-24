https://crimea.ria.ru/20250424/armiya-rossii-osvobodila-bogdanovku-v-dnr-1145927461.html

Армия России освободила Богдановку в ДНР

Армия России освободила Богдановку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Армия России освободила Богдановку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T12:18

2025-04-24T12:18

2025-04-24T12:18

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всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" был освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил РФ Сухой Балки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф