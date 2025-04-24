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Армия России освободила Богдановку в ДНР
Армия России освободила Богдановку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Армия России освободила Богдановку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T12:18
2025-04-24T12:18
2025-04-24T12:18
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в результате активных действий подразделений группировки войск "Южная" был освобожден населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики. До этого стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил РФ Сухой Балки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, министерство обороны рф
Армия России освободила Богдановку в ДНР
Минобороны: российские войска освободили Богдановку в ДНР