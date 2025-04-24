https://crimea.ria.ru/20250424/rossiya-nanesla-massirovannyy-udar-po-oboronke-ukrainy---chto-unichtozheno-1145927416.html
Россия нанесла массированный удар по "оборонке" Украины - что уничтожено
Россия нанесла массированный удар по "оборонке" Украины - что уничтожено - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Россия нанесла массированный удар по "оборонке" Украины - что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T12:12
2025-04-24T12:12
2025-04-24T12:17
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.Все объекты поражены, добавили в военном ведомстве России.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины прогремели взрывы в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах. Зафиксированы пожары. Также украинские СМИ сообщили, что в ночь на четверг взрывы прогремели в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на УкраинеСерия взрывов прогремела на УкраинеУдары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, удары по украине, новости сво
Россия нанесла массированный удар по "оборонке" Украины - что уничтожено
На Украине массированным ударом разбиты ракетно-космические предприятия
12:12 24.04.2025 (обновлено: 12:17 24.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удар был нанесен в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
"Нанесен массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты", - сказано в сообщении.
Все объекты поражены, добавили в военном ведомстве России.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины прогремели взрывы
в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах. Зафиксированы пожары. Также украинские СМИ сообщили, что в ночь на четверг взрывы прогремели
в Николаеве, Павлограде, Харькове, Житомирской и Винницкой областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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